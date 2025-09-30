З настанням холодів пеларгонія переходить у стан спокою

Після літнього сезону, проведеного на свіжому повітрі, пеларгонію необхідно повернути до кімнатних умов. Але простого перенесення в дім недостатньо. Від того, наскільки правильно ви підготуєте рослину до зимівлі, залежить її здоров'я та весняне цвітіння. Як підготувати пеларгонію до зимування вдома, пише Radio Club.

Чому підготовка до зими така важлива

З настанням холодів пеларгонія переходить у стан спокою. Вона не загине, але почне втрачати форму, витягуватись або слабнути, якщо її залишити без належного догляду. Щоб цього уникнути, важливо правильно очистити рослину, обробити від шкідників і забезпечити їй відповідні умови.

Обробка перед «переїздом» у дім

Перед занесенням у приміщення обов’язково проведіть профілактичне обприскування. Для цього підійде комплекс із інсектициду (наприклад, «Вертімекс») і фунгіциду («Квадріс»). Це допоможе захистити не лише пеларгонію, а й усі інші рослини в оселі. Після обробки дайте квітці постояти в окремому місці протягом 1-2 днів – це «карантин» на випадок виявлення прихованих шкідників.

Умови для зимівлі

Температура: ідеальна +10+15 °C. У занадто теплому приміщенні пеларгонія почне витягуватись і втратить форму.

Полив: не частіше ніж раз на 10-14 днів. Поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю висох.

Освітлення: яскраве, але без прямого сонця й подалі від батарей. Оптимально – прохолодне підвіконня чи засклена веранда.

Підживлення: із середини вересня добрива не використовують до самої весни.

Обрізка перед періодом спокою

Обріжте пагони до висоти 10-15 см, залишаючи кілька живих бруньок. Усі бутони, зів'ялі листки та слабкі частини рослини видаліть. Так ви допоможете пеларгонії відновитися і сформувати густий кущ навесні.

Також огляньте стебло й кореневу шийку. Якщо помітили темні плями, гниль чи інші підозрілі ознаки, обробіть відповідним препаратом.