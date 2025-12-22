Щоб повернути їм свіжий вигляд, не пошкодивши поверхню, варто правильно їх очистити

Дерев’яні кухонні шафи – важлива частина інтер’єру, але вони дуже схильні до накопичення жиру, пилу й бруду, особливо навколо плити. Щоб повернути їм свіжий вигляд, не пошкодивши поверхню, варто правильно їх очистити. Martha Stewart розповідає, як очистити дерев’яні шафи.

Необхідні матеріали

Перш ніж братися за цю роботу, переконайтеся, що у вас є ці інструменти під рукою:

Білий оцет. Пилосос зі щілинною насадкою. Пляшка з розпилювачем. Рідкий мийний засіб для посуду. Серветки з мікрофібри. Багатоцільовий засіб для чищення.

Як почистити дерев’яні кухонні шафи?

Перш ніж братися до роботи, проведіть тест на невеликій ділянці шафи з використанням мийного засобу.

«Деревина за своєю природою є пористою і потребує захисного покриття, яке перетворює її на тверду, непористу поверхню. Це дозволяє безпечно застосовувати мийні засоби, якщо покриття знаходиться в хорошому стані. Якщо ви не впевнені, чи безпечне покриття для певного засобу, перед використанням важливо спочатку протестувати його на прихованій ділянці», – каже Мері Гагліарді, штатна науковиця і експертка з питань прибирання компанії Clorox.

Переконавшись, що засіб не пошкодить шафи, можна розпочинати очищення: