Краще не скручувати, а просто акуратно укладати

Клематис – це декоративна ліана, яку часто використовують у проектах ландшафтних дизайнів. І це не дивно, квітка добре росте за будь-якої погоди та в різних кліматичних регіонах. Але гарні ріст, цвітіння та успішна зимівля безпосередньо залежать від сорту, правильної обрізки та укриття ліани на зиму.

Групи обрізки клематисів

Клематиси поділяються на три основні групи залежно від методу укриття та обрізки. Перша група включає клематиси, які не підлягають обрізці на зиму, оскільки їх цвітіння відбувається на пагонах попереднього року. Ці рослини можна класифікувати не як клематиси, а як княжики, пише «Флористікс».

1 група обрізки

Ці рослини починають цвісти на здерев'янілих пагонах минулого року дуже рано, зазвичай наприкінці травня чи на початку червня. До цієї групи також входять елегантні сорти з великими махровими квітами, які формуються лише на пагонах попереднього року, тому такі клематиси не можна обрізати. Якщо обрізка все ж необхідна, то вона має бути дуже обережною.

Ці клематиси є найскладнішими для укриття на зиму, адже необхідно зберегти всю надземну частину і захистити її методом сухого укриття, подібно до способу, яким ми укриваємо троянди. Відмінність полягає в тому, що пагони троянд жорсткі і їх важко пригнути до землі, тоді як клематис можна легко відв'язати, і він самостійно ляже на землю.

2 група обрізки

До другої групи клематисів належать рослини, які квітнуть двічі на сезон: на пагонах поточного та минулого років. Перша хвиля цвітіння відбувається у першій половині літа і включає деякі махрові сорти. Цікаво, що перше цвітіння махровими квітами відбувається на пагонах минулого року, а друге – простими квітами. Період цвітіння триває до серпня-вересня.

3 група обрізки

Третю групу клематисів утворюють рослини, що цвітуть на пагонах поточного року. Вони відновлюють пагони навесні та починають цвісти в середині літа. Такий клематис, як сорт Хейлі гібрид, є дуже привабливим і має багато квітів. Частина квітів вже відцвіла, а на інших сформувалися пухнасті насіннєві султанчики. Квітки цього сорту мають рожево-бузковий колір з легко гофрованими пелюстками.

Такий кущ треба обрізати. Оскільки нам не потрібно зберігати ці стебла, то під час обрізки від опори їх можна просто зрізати. А якщо у вас інший сорт і ці пагони потрібно все ж таки залишити, то будьте акуратні, і не обрізайте їх навмання.

Укладання клематиса на зиму

Багато хто радить укладати клематис кільцем. Але цього робити не потрібно, оскільки стебла у клематиса дуже тендітні і кора може відшаровуватися. Якщо ви зараз будете закручувати стебла – вони у вас обов'язково поламаються. Вони, звичайно, будуть після цього рости, коли ви наступного року будете їх розкручувати, але рослині буде від цього гірше.

Краще не скручувати, а просто акуратно укладати. Потім вкривати нижню частину клематиса ялиновим гіллям, а зверху накрити спанбондом. Не переживайте, якщо немає соснового лісу під боком і ніде набрати цього хвойного опаду – обріжте гілки від чагарників, від смородини, від декоративних чагарників, які потрібно трохи прорідити.

Опору для клематиса на зиму приберіть, щоб вона під опадами не стояла. А навесні, коли підуть найперші пагони, направте їх, прив'яжіть мотузочками і вони швидко самі плестимуться по ній.