Навіть якщо землю вже трохи засипало снігом, просто відгорніть його та сійте за звичайними правилами

Думаєте, якщо впав перший сніг – про грядки можна забути до весни? Насправді це не так. Досвідчені городники називають листопад останнім шансом подбати про ранній урожай. Варто лише знати, що і коли висівати. Про це пише Radio Club.

Листопад – це не завершення сезону, а його мудре продовження. Посів під зиму має безліч переваг: насіння залишається в землі «сплячим», а коли сніг сходить і сонце пригріває, воно дружно проростає.

Коли температура ґрунту опускається до +2-4°C, але земля ще не промерзла – це найкращий момент для посіву.

Основні принципи прості: насіння має бути сухим (не замочуйте його), висівайте трохи густіше, ніж навесні (бо частина може не перезимувати) і не поливайте. Навіть якщо землю вже трохи засипало снігом, просто відгорніть його та сійте за звичайними правилами.

Редиска

Посів редиски під зиму – чудовий варіант для тих, хто хоче отримати надранній урожай. Вона не стрілкується, виростає щільною і соковитою.

Як сіяти: борозенки завглибшки близько 1,5 см, відстань між насінинами 3-4 см. Після посіву ґрунт злегка притисніть.

Морква

Осінній посів моркви дає можливість отримати перші сходження вже у квітні.

Як сіяти: борозенки глибиною приблизно 2 см, насіння присипати перегноєм. Мульчувати не потрібно, сніг зробить це природним чином.

Шпинат

Ця культура чудово переносить холод. Навесні шпинат з’являється першим, коли інша зелень ще не прокинулася.

Як сіяти: глибина борозенок – близько 2 см, між насінням – 2-3 см. Після посіву землю трохи ущільніть, щоб насіння не вимило талою водою.

Петрушка

Витривала та невибаглива, вона зійде однією з перших навесні, навіть раніше, ніж у теплиці.

Як сіяти: глибина борозенок – 1-1,5 см, присипати пухкою землею або перегноєм.

Кріп

Обирайте морозостійкі сорти, наприклад, «Грибовський» чи «Алігатор».

Як сіяти: насіння висівають на глибину 1,5-2 см, не надто густо. Після посіву ґрунт трохи ущільнюють, щоб талі води не вимили насіння.

Листовий салат

Рання зелень без теплиці – цілком можлива. Головне – морозостійкі сорти, наприклад, «Лолло Росса».

Як сіяти: глибина посіву – 0,5-1 см, присипати тонким шаром землі.