Листопад – це період, коли квітник остаточно переходить у стан спокою, проте роботи ще вистачає. Навіть якщо на клумбах залишилися останні квіти, час зайнятися підготовкою до холодів, аби рослини успішно перезимували й навесні знову ожили. Що саме зробити, пишуть News 24.

Очищення клумб і догляд за рослинами

Насамперед варто прибрати засохлі стебла та рослинні рештки. Усе здорове сміття можна сміливо покласти в компост, де воно стане чудовою основою для майбутнього добрива. Багаторічники та декоративні кущі потребують укриття, воно захищає кореневу систему від морозів і різких температурних коливань.

Мульчування та підживлення ґрунту

Розташування навколо коренів бажано прикрити мульчею шаром не менше 10 сантиметрів. Для цього підійде сухе листя, тирса або інший органічний матеріал. Високі стебла можна злегка укоротити або пригнути до землі. Порожні ділянки клумби рекомендується удобрити: підійдуть як органічні, так і мінеральні добрива.

Робота з насінням

Зібране восени насіння варто переглянути, очистити від сміття та добре підсушити. Зберігати його краще у скляних баночках або паперових пакетиках, не забуваючи про підписи. Це допоможе навесні швидко зорієнтуватися, що і куди висівати.