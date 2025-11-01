Ці сорти найбільше бояться морозу: які троянди треба обовʼязково укрити на зиму
Щоб навесні троянди знову радували рясним цвітінням, подбати про них потрібно ще восени. Не всі сорти однаково витримують холод, тому важливо знати, які саме потребують укриття і як правильно це зробити. Про це пише Gazeta.ua.
Коли укривати троянди на зиму
Найчастіше троянди гинуть не через морози, а через неправильний час укриття. Якщо зробити це занадто рано, рослини можуть випріти, а якщо запізно – підмерзнуть. Оптимальний момент – коли температура вночі стабільно тримається в межах -5-7 °C. Деякі садівники чекають сильніших морозів, але для ніжних сортів, таких як чайно-гібридні, це ризиковано: пагони можуть підмерзнути ще до встановлення укриття.
Які сорти троянд найбільше бояться морозу
- чайно-гібридні – найчутливіші, потребують ретельного укриття;
- флорибунда – витриваліша, але в холодних регіонах також потребує додаткового захисту;
- мініатюрні та поліантові – укривають легким шаром землі, сухого листя або ялинового гілля;
- плетисті (кучеряві) – знімають із опор, укладають на землю і вкривають ялиновим гіллям або агроволокном;
- паркові та зморшкуваті – загалом морозостійкі, проте молоді кущі краще трохи прикрити.
Чим укривати троянди
- Ялинове гілля забезпечує надійний захист від морозу й водночас відлякує гризунів.
- Сухе листя чи солома добре утримують тепло, але використовувати їх можна лише сухими, надлишок вологи спричинить загнивання пагонів.
- Торф або перегній ідеально підходять для підгортання основи куща, створюючи м’яку, дихаючу теплоізоляцію.
- Агроволокно чи спанбонд пропускають повітря, зберігаючи при цьому тепло, вони зручні для великих клумб і групових посадок.
- Для плетистих сортів найкраще поєднати ялинове гілля з дерев’яними щитами або накрити все плівкою, такий багатошаровий захист гарантує, що кущі не постраждають навіть у найсуворіші морози.
