Щоб навесні троянди знову радували рясним цвітінням, подбати про них потрібно ще восени. Не всі сорти однаково витримують холод, тому важливо знати, які саме потребують укриття і як правильно це зробити. Про це пише Gazeta.ua.

Коли укривати троянди на зиму

Найчастіше троянди гинуть не через морози, а через неправильний час укриття. Якщо зробити це занадто рано, рослини можуть випріти, а якщо запізно – підмерзнуть. Оптимальний момент – коли температура вночі стабільно тримається в межах -5-7 °C. Деякі садівники чекають сильніших морозів, але для ніжних сортів, таких як чайно-гібридні, це ризиковано: пагони можуть підмерзнути ще до встановлення укриття.

Які сорти троянд найбільше бояться морозу

чайно-гібридні – найчутливіші, потребують ретельного укриття;

– найчутливіші, потребують ретельного укриття; флорибунда – витриваліша, але в холодних регіонах також потребує додаткового захисту;

– витриваліша, але в холодних регіонах також потребує додаткового захисту; мініатюрні та поліантові – укривають легким шаром землі, сухого листя або ялинового гілля;

– укривають легким шаром землі, сухого листя або ялинового гілля; плетисті (кучеряві) – знімають із опор, укладають на землю і вкривають ялиновим гіллям або агроволокном;

– знімають із опор, укладають на землю і вкривають ялиновим гіллям або агроволокном; паркові та зморшкуваті – загалом морозостійкі, проте молоді кущі краще трохи прикрити.

Чим укривати троянди ​​​​