Для успішного укорінення в'юнких троянд варто обирати пагони середньої товщини

В’юнкі троянди прикрашають будь-який сад своїм пишним цвітінням та витонченими пагонами. Щоб кущі добре розвивалися та рясно цвіли, важливо правильно укорінити живець і забезпечити рослині збалансоване підживлення протягом року. «Флористікс» пише про три ключові підживлення, які допоможуть підтримати її здоров’я і красу.

Коли і як найкраще укорінювати живці

Найоптимальніший час для живцювання – після завершення цвітіння. Живець садять у пухкий ґрунт або суміш землі та перегною у рівних частках. Ємність слід накрити прозорою пляшкою для створення парникового ефекту. Коренева система формується протягом 2-6 тижнів залежно від умов догляду.

Догляд навесні після зимівлі

Живці троянди відкривають після зимового періоду в середині березня – на початку квітня, коли ризик заморозків мінімальний. Навесні проводять обрізку, видаляючи сухі та підмерзлі пагони, а також ті, що ростуть у глибину куща. Це стимулює активне нарощування зеленої маси.

Перше підживлення: старт росту листя

Перше внесення добрив роблять на початку або в середині квітня. Воно повинно бути азотним, щоб підтримати розвиток листя. Ґрунт перед підживленням добре зволожують, після чого додають азотні добрива у воду і поливають під кущ.

Друге підживлення: через два тижні

Друге підживлення здійснюють через два тижні після першого. Використовують трав’яний настій, поєднаний із деревним попелом, що забезпечує додаткові поживні речовини для інтенсивного росту та рясного цвітіння. Додаткове підживлення до початку цвітіння не потрібне, оскільки воно може стимулювати формування плодів, а не квітів.

Третє підживлення: підготовка до зимівлі

Останнє внесення добрив проводять наприкінці літа – на початку вересня. Використовують органічні матеріали, такі як перегній або компост, а також деревний попіл. Добриво закладають у ґрунт на глибину 15-20 см, що допомагає рослині накопичити поживні речовини для зимового відпочинку.