Кориця містить природні антибактеріальні властивості

Неприємний запах із кухонної раковини здатен зіпсувати враження від чистої оселі, навіть якщо ви ретельно все прибираєте. Проте існує простий, але ефективний продукт, який допоможе позбутися неприємного запаху. ТСН розповідає, навіщо записати корицю в раковину.

Як позбутися запаху з раковини за допомогою звичайної кориці?

Кориця містить природні антибактеріальні властивості. Вона пригнічує розвиток мікроорганізмів, які накопичуються у зливі та спричиняють неприємний запах. Також спеція нейтралізує залишки жирів та харчових частинок, що осідають у трубах після миття посуду.

Достатньо насипати 1 чайну ложку меленої кориці в зливний отвір, після чого залити раковину склянкою гарячої води. Вже за кілька хвилин запах помітно зменшиться.