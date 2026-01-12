Мертві зони Wi-Fi зазвичай виникають через відстань від Wi-Fi роутера

Якщо в одних кімнатах вашого дому інтернет працює відмінно, а в інших – практично не ловить, причина часто криється не в провайдері чи самому пристрої, а в мертвій зоні Wi-Fi. Cnet розповідає, чому ця зона виникає та що робить сигнал непостійним чи зовсім відсутнім у певних зонах.

Чому виникає мертва зона?

Мертві зони Wi-Fi зазвичай виникають через відстань від Wi-Fi роутера, перешкоди від стін та меблів, перешкоди від інших електронних пристроїв, неправильне розташування роутера або поєднання всіх цих факторів.

Як знайти мертві зони Wi-Fi?

Існує кілька способів визначити мертві зони у вашому будинку:

Проведіть тест швидкості. Після тесту ви матимете доступ до ключової інформації, такої як швидкість завантаження та вивантаження, затримка. Для цього ви можете просто дістати свій телефон у можливій мертвій зоні та провести тест швидкості звідти. Вам також варто пройтися по будинку та провести тести в найважливіших зонах. І якщо швидкість не відповідає швидкості решти будинку, можливо, ви виявили мертву зону. Для глибшого аналізу ви можете створити карту покриття мережі за допомогою спеціальних додатків – Netspot або Fing. Такі програми показують силу сигналу у децибел-міліватах (дБм). Чим ближче показник до нуля, тим кращий сигнал: -30 дБм – сильне з’єднання; від -70 до -80 дБм – слабкий сигнал; нижче -80 дБм – сигнал практично непридатний для використання.

Швидкі поради для покращення

Експерти зазначають, що фізичні перешкоди – найпоширеніша причина втрати сигналу. Товсті стіни, великі меблі, металеві прилади, інше обладнання Wi-Fi та навіть акваріуми можуть перешкоджати сигналам Wi-Fi.

Щоб покращити сигнал потрібно: