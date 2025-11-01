Тому щоб завжди бути на зв’язку, потрібно вміти під’єднувати роутер до портативного зарядного пристрою

Під час відключень електроенергії зв’язок може стати критично важливим. Тому щоб завжди бути на зв’язку, потрібно вміти під’єднувати роутер до портативного зарядного пристрою. ТСН розповідає, як залишатись онлайн навіть без світла.

Як під'єднати роутер до повербанка?

Перед тим як під’єднувати роутер до повербанка, потрібно зателефонувати на гарячу лінію свого провайдера та дізнатися, чи кабелі підключені до будь-якої безперебійної мережі. Також потрібно запитати, скільки вольт потрібно, щоб роутер провайдера працював. Часом це написано і на самому пристрої, але більшість роутерів працює від 9 чи 12 Вольт.

Щоб під’єднати роутер до павербанка вам знадобляться:

Спеціальний кабель (він повинен мати тригери, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою до 12 Вт) – він потрібен, щоб роутер працював через повербанк. Ноутбук. Повербанк.

Також спеціальний кабель повинен бути USB та мати товщину до 5,5 мм.

Якщо ви зібрали все необхідне, тоді вам потрібно вставити кабель з тригером у роутер, а інший кінець під’єднати до повербанка. Через кілька хвилин потрібно перевірити Wi-Fi, адже все повинно запрацювати.