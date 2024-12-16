Правильно підібраний генератор допоможе не лише уникнути дискомфорту в разі відключення електроенергії,

Генератори – це незамінний пристрій для забезпечення автономного живлення під час відключення електрики або в умовах, де доступ до мережі обмежений. Bison зазначає, що сучасний ринок пропонує різноманітні типи генераторів, кожен з яких має свої особливості, переваги й недоліки.

Бензиновий генератор

Найпопулярніший варіант завдяки доступності бензину. Зручний та компактний, але гучний і неефективний за низьких температур. Бензинові генератори можуть використовуватися як в житлових, так і в комерційних цілях. Також такі генератори мають менший термін служби порівняно з іншими моделями

Дизельний генератор

Цей тип генераторної установки економічний в експлуатації та відносно простий у запуску в холодних умовах. При належному обслуговуванні він служитиме довго. Їх не рекомендують використовувати у вологих умовах, оскільки волога в паливній рампі може пошкодити двигун.

Генератор газу пропан

Пропан має довший термін зберігання і горить чистіше, ніж бензин або дизельне пальне. Цей тип генератора, як правило, доступний і має тривалий термін служби. Пропан також легко запускається при низьких температурах і забезпечує тиху роботу. З іншого боку, пропан знаходиться під тиском і є легкозаймистим, навіть вибуховим. Генератори на пропані дорожчі в придбанні та експлуатації, тому що споживають приблизно втричі більше палива, ніж аналогічні дизельні двигуни.

Генератор природного газу

Для цих генераторів завжди доступне паливо. Також вони працюють відносно тихо та легко запускаються в холодну погоду. Попри плюси, їх встановлення дороге, тому що вони повинні бути підключені до поточної газової лінії. Крім того, термін служби цих генераторів, як правило, не такий хороший, як у дизельних генераторів.

Сонячний генератор

Сонячні генератори використовують енергію сонця як джерело палива. Вони використовують сонячні панелі для захоплення сонячної енергії та зарядки акумуляторів. Цей заряд потім використовується для виробництва електроенергії, що є кінцевою метою генератора.

Ці типи генераторів ідеально підходять для задоволення мінімальних вимог до електроенергії. Крім того, вони не видають звуків. Серед недоліків можна відзначити їх високу вартість та повільний процес зарядки акумулятора.

Портативний генератор

Більшість портативних генераторів працюють на бензині, вони невеликі та компактні, тому їх легко носити або переміщувати. Але також є такі, які працюють на дизельному пальному або газ/рідкий пропан, або навіть суміші газ/рідкий пропан/природний газ. Такі генератори ідеальний варіант для кемпінгу, але мають обмежену потужність.

Інверторний генератор

Інверторні генератори можуть бути домашніми або портативними, але вони виробляють електроенергію по-різному. Стандартні генератори виробляють електроенергію в одну фазу і не можуть підтримувати постійний струм. Інверторні генератори поділяються на три фази для генерування високочастотного змінного струму (AC), який потім інвертується в постійний струм (DC) і, нарешті, знову інвертується в стабільний вихід змінного струму.

Процес може здатися складним, але насправді він допомагає створити так звану чисту енергію, яка залишається стабільною під час використання. Тому він підходить для чутливих електронних виробів. Інверторні генератори також працюють тихіше завдяки стабільній віддачі енергії.

Резервний генератор

Резервні генератори – одні з найпопулярніших типів генераторів. Вони вважаються системами аварійного живлення, які можуть використовувати як природний газ або дизельне пальне. У разі відключення електроенергії автоматичні перемикачі на цих генераторах активуються для живлення обладнання.

Цей тип підходить для житлових квартир, готелів, ресторанів, лікарень і комерційних закладів, які підключені до мережі. Але такі генератори вимагають регулярного обслуговування.

Індукційний генератор

Вони включають два типи: двигун із зовнішнім збудженням, і двигун з самозбудженням. Генератори із зовнішнім збудженням можна використовувати в системах рекуперативного гальмування, необхідних для кранів, ліфтів та електричних тягачів.

Генератори з самозбудженням використовуються у вітряках для перетворення енергії вітру в електрику як нетрадиційне джерело енергії.