За останні два місяці звуки українських міст змінилися – тепер прогулюючись туристичним центром Львова, замість звичного галасу туристів чуємо шум генераторів. Аптеки, ресторани, магазини, офіси і навіть житлові будинки – усі скуповують електрогенератори, щоб мати можливість працювати і комфортно жити під час вимкнень світла. І ця тенденція лише збільшується, адже наразі енергетична ситуація в країні не стабілізувалась.

Уже за такий невеликий період використання генераторів в Україні фіксують випадки важких отруєнь випарами цих приладів. Деякі випадки закінчуються зовсям трагічно, як нещодавня історія на Закарпатті. Щоб подібних ситуацій не виникало, необхідно навчитись не ігнорувати правила безпеки і використання генераторів. І ці правила варто знати навіть тим, у кого немає електрогенератора, адже випари з сусідського будинку не менш шкідливі. ZAXID.NET розповідає, як правильно себе поводити з генератором, щоб не потрапити в лікарню.

Чим небезпечні електрогенератори?

Електрогенератори працюють таким чином, що виробляють енергію, спалюючи паливо. Як наслідок, в повітря потрапляють маленькі частинки небезпечних сполук, які осідають в судинах, легенях людини, провокуючі проблеми у роботі мозку, серця і нервової системи. Зокрема, у повітря потрапляє суміш чадного газу, оксидів азоту і цілої низки інших шкідливих сполук.

Саме під час згоряння палива у генераторі утворюється чадний газ – дуже небезпечна речовина без запаху чи кольору. Коли людина отруюється чадним газом, то не помічає цього, тому може загинути, якщо їй вчасно не надати допомогу. Симптомами отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення та втома, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, нудота та втрата свідомості.

За неправильної експлуатації генератор може згоріти

Окрім того, якщо неправильно використовувати генератор, може статись замикання у мережі і як наслідок –пожежа. Такі випадки також фіксують у ДСНС.

А я можу розслабитись, якщо в мене немає генератора?

Чадний газ може потрапити до приміщення через вікно. Тобто якщо ви живете у квартирі, припустимо, на другому поверсі, а на балконі першого постійно працює генератор, вихлопи будуть підніматися і до вас – при цьому, їх не завжди можна відчути на запах. Таким чином генератор сусіда може стати серйозною загрозою не лише для нього.

Окрім того, велика кількість генераторів створює додаткове екологічне навантаження на міста, особливо там, де і без того фіксують забруднення повітря від вихлопів автомобілів.

Добре, а як зменшити шанси на сумний фінал?

Насправді користуватись генератором нескладно, але оскільки він працює від легкозаймистої речовини – бензину, дизеля чи газу, то існують певні ризики. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує на кількох простих, але вкрай важливих правилах поводження з генераторами:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. У закритому приміщенні генератор виділятиме чадний газ, який може стати причиною отруєння або смерті.

Відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) від генератора має становити щонайменше 6 метрів, якщо поруч глуха стіна, то допускається відстань 1 метр. Це важливо, тому що під час роботи генератор сильно нагрівається і це може призвести до пожежі. Окрім того, шкідливі випари від генератора можуть нашкодити здоров'ю.

Генератори не можна ставити впритул до стін чи вікон

Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та снігу. Узимку генератор варто тримати під накриттям, але так, щоб до нього був доступ повітря. Торкатись до мокрого генератора чи підключених до нього пристроїв теж не можна, бо це може призвести до ураження струмом.

Правила використання генераторів від ДСНС

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі. Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Обов'язково придбайте детектори чадного газу та вогнегасник і тримайте їх поряд. Детектор видає голосний звук, коли у приміщення потрапляє чадний газ. Цей невеликий і недорогий девайс рятує життя.

А балкон – це ж теж теоретично відкритий простір... Там можна використовувати генератор?

В жодному разі не можна встановлювати електрогенератори на балконах, адже це теж може становити небезпеку як мешканців квартири, так і для сусідів. При цьому немає значення, чи балкон засклений, чи ні.

У мережі можна знайти інформацію про сучасні інвенторні генератори, які дають менше вихлопів і тому їх можна використовувати у квартирах. Втім, пожежники не радять використовувати будь-які генератори на балконах чи інших приміщеннях у будинку.

«Застосувати генратори можна лише на відкритому повітрі, в жодному разі не можна застосовувати їх у приміщенні, на балконах, на переходах в будинках. Це заборонено», – наголошує прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Але навіщо тоді компенсовують ОСББ вартість генераторів, якщо в їх не можна використовувати в квартирах?

Генератори, які закуповують ОСББ, теж мають встановлюватися на відкритому повітрі та з дотриманням усіх заходів безпеки. Ці генератори доволі потужні і розраховані на роботу під час блекауту, коли, наприклад, треба підживити теплові помпи в будинку. Генератори не можна встановлювати у підвалах, під'їздах багатоповерхівок чи безпосередньо у квартирах: лише на вулиці, під накриттям.

Якщо у вашому будинку генератор вмикають в приміщенні, зверніться до голови ОСББ і поясніть небезпеку.

А що буде, якщо використовувати генератор на балконі чи на горищі? Мене покарають?

Головний наслідок такого недбалого використання генератора полягає у прямій загрозі здоров'ю та життю. Втім, якщо для когось це такий собі аргумент, то якщо через неправильне використання генератора трапиться пожежа чи хтось загине від випарів чадним газом – то це вже кримінальна справа.

Раніше ми також розповідали, як правильно підключити генератор у приватному будинку і на які ризики варто звернути увагу.