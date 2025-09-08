Не тільки повербанк: що купити, якщо немає світла
Щоб не опинитися в темряві з порожнім холодильником та розрядженими гаджетами, варто попіклуватися про це заздалегідь
Несподівані перебої з електрикою можуть трапитися будь-коли. Щоб не опинитися в темряві з порожнім холодильником та розрядженими гаджетами, варто попіклуватися про це заздалегідь. УНІАН розповів, що завжди варто мати під рукою.
Що купити на випадок блекауту?
Джерела живлення для гаджетів
- Повербанк – підійде для зарядки телефонів та ноутбуків. Щоб заряджати ноутбук, він повинен бути потужним.
- Лампочка з акумулятором – забезпечить освітлення без електрики.
- Гірлянда з USB-підключенням – створить затишну атмосферу та додасть світла.
- Запасна SIM-карта – якщо у вашого оператора зникне мережа, ви зможете швидко перейти на іншу SIM-карту.
Зберігання їжі
Сумка-холодильник – допоможе зберегти свіжими невелику кількість продуктів.
Забезпечення водопостачання
Помпова станція – забезпечить усю квартиру водопостачанням, перекачуючи воду в труби з резервуара з водою.
Альтернативні джерела живлення
- Зарядна станція – може живити деякі електроприлади, роутер, ноутбук або навіть холодильник. Найкомпактніші станції потужністю 300 Вт можуть живити кілька невеликих гаджетів та ноутбук. Сильніші станції потужністю 500-600 Вт можуть живити кілька ноутбуків, роутер та котел.
- Генератор – забезпечує максимальний комфорт, але на відміну від зарядної станції шумний та не використовується в приміщенні, а також потребує бензину.
