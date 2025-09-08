фото Unsplash

Несподівані перебої з електрикою можуть трапитися будь-коли. Щоб не опинитися в темряві з порожнім холодильником та розрядженими гаджетами, варто попіклуватися про це заздалегідь. УНІАН розповів, що завжди варто мати під рукою. Що купити на випадок блекауту? Джерела живлення для гаджетів Повербанк – підійде для зарядки телефонів та ноутбуків. Щоб заряджати ноутбук, він повинен бути потужним. Лампочка з акумулятором – забезпечить освітлення без електрики. Гірлянда з USB-підключенням – створить затишну атмосферу та додасть світла. Запасна SIM-карта – якщо у вашого оператора зникне мережа, ви зможете швидко перейти на іншу SIM-карту. Зберігання їжі Сумка-холодильник – допоможе зберегти свіжими невелику кількість продуктів. Забезпечення водопостачання Помпова станція – забезпечить усю квартиру водопостачанням, перекачуючи воду в труби з резервуара з водою. Альтернативні джерела живлення Зарядна станція – може живити деякі електроприлади, роутер, ноутбук або навіть холодильник. Найкомпактніші станції потужністю 300 Вт можуть живити кілька невеликих гаджетів та ноутбук. Сильніші станції потужністю 500-600 Вт можуть живити кілька ноутбуків, роутер та котел. Генератор – забезпечує максимальний комфорт, але на відміну від зарядної станції шумний та не використовується в приміщенні, а також потребує бензину.

