Щоб уникнути стресу та зберегти комфорт, варто заздалегідь запастися необхідними продуктами

Eenergy розповідає, що варто купити на випадок блекауту. Детальний перелік продуктів, які варто купити на випадок блекауту Запаси води та їжі Питна та технічна вода – для пиття та гігієнічних потреб, запас повинен бути на тиждень. Їжа тривалого зберігання – продукти, які можна зберігати без холодильника: консерви;

квасоля та сочевиця;

засолене сало та смалець;

олія;

арахісова паста;

печінка тріски;

жирні сири тривалого зберігання;

сухе та згущене молоко;

сухофрукти та горіхи;

мед;

кава (краще розчинна);

чай;

цукерки;

шоколад;

печиво;

зернові хлібці;

енергетичні батончики. Продукти швидкого харчування: бульйонні кубики чи суміші;

мюслі;

вівсянка;

гречка та вермішель швидкого приготування;

сублімовані страви.

