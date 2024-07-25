Блекаут зимою: як українцям правильно підготуватися

По всій країні продовжують діяти графіки відключення світла, а українців й надалі попереджають про складний зимовий період. У ДТЕК кажуть: люди мають розраховувати самі на себе, хоч і енергетики роблять усе можливе, аби відновити потужності після масштабних російських атак. З настанням холодів дефіцит електроенергії може ще більше збільшитись.

Чим варто запастися до зими вже зараз та що насамперед варто робити, щоб бути готовим до відключень взимку, – читайте на ZAXID.NET.

Що варто купити з техніки

Коли світла немає довго, проблем виникає багато – починаючи з того, як зарядити ноутбук, та закінчуючи тим, як увімкнути електричний котел. Фахівці склали перелік техніки та інших речей, які допоможуть пережити блекаут.

Павербанк. Цей переносний зарядний пристрій є одним із лідерів серед товарів. Зовнішній акумулятор дає змогу підзарядити на певний час смартфони, ноутбуки і планшети. Ціни на павербанки коливаються залежно від ємності батареї. Спеціалісти радять купувати пристрої на 20-30 тисяч міліампер на годину. Туристичний пальник. Спочатку був призначений для підігріву та приготування їжі в природних умовах, однак тепер є незамінним помічником, коли електрична плита не працює. Сірники, запальнички, свічки, ліхтарики, лампочка з акумулятором. Ці засоби допоможуть освітити кімнату, коли вимкнули світло. Батарейки різного типу. Потрібні для живлення різних пристроїв та електроніки. Генератор. Підійде для приватного будинку або бізнесу, адже дизельний чи бензиновий генератор можна використовувати лише поза домом. Не варто запускати генератор у будинку чи гаражі, підключати його до домашньої електричної системи – це небезпечно для життя та здоровʼя. Термосумка. Сумка-холодильник допоможе зберегти свіжими продукти, якщо відключать холодильник на тривалий час. Вона має різний розмір і потужності – може зберігати холод від 2 до 7 годин. Якщо ж використовувати акумулятори холоду, то час збільшиться до 12 годин. Термоси. Зараз існує велике різноманіття термосів для різних продуктів, які допоможуть зберегти їжу або звичайну воду теплою надовго. Зарядна станція. У період відключення світла зарядні станції знову стали актуальні. Вони можуть живити будь-яку техніку: холодильник, телевізор або електрокотел. Автомобільний зарядний пристрій. Якщо маєте авто, такий пристрій допоможе підзарядити гаджети у разі відключення світла. Запасна SIM-картка. Можна буде спробувати переключитись на іншу сімку, якщо у вашого оператора зникне мережа. Проте це не зможе виручити, якщо певний час зв’язку не буде по всій країні. Насосна станція. Забезпечить приватний будинок водою за необхідності. Станцію підключають до спеціального резервуара, і вона перекачує звідти воду в труби. Теплий одяг (термобілизна) і додаткові ковдри. Це додаткові засоби обігріву, які не потребують електропостачання і будуть завжди доступні. Водяні грілки. Ще один альтернативний засіб обігріву. Їжа з тривалим терміном зберігання, швидкого приготування, яку можна зберігати при кімнатній температурі.

Під час відключень електроенергії часто трапляються перепади напруги, тому не буде зайвим придбати спеціальні пристрої, які захищатимуть гаджети.

Які поради допоможуть українцям

Варто намагатися завжди тримати мобільний телефон зарядженим і з поповненим рахунком. Також варто запастися готівкою, адже за відсутності електроенергії можуть не працювати банкомати й банківські термінали.

Утепліть своє житло – насамперед вікна й вхідні двері. Варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, щоб запобігти втраті тепла. Такі ж дії слід провести і з вхідними дверима.

Подбайте про запас питної води, а якщо ви живете на верхніх поверхах багатоквартирних будинків і без світла у вас немає води взагалі – про запас технічної води також. З’ясуйте, де поблизу є бювети.

На випадок, якщо більшість гаджетів розрядиться, зникне зв’язок або теплопостачання, то можуть виручити відомі всім «Пункти незламності», які є у всіх регіонах. Можна заздалегідь поцікавитись, де розташовані найближчі у вашому районі. Також дізнайтесь адреси кафе чи магазинів, у яких наявні автономні генератори.

Людям, у яких є автомобіль, радять тримати повним бензобак транспорту, адже насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи, тож у разі відключення світла можуть не працювати. Варто запастися і готівкою, адже під час жорсткішого блекауту не працюватимуть банкомати й банківські термінали.

За матеріалами Еenergy, ТСН