Холодець – одна з найпопулярніших страв на святковому столі, але навіть у холодильнику він з часом втрачає свіжість та може стати небезпечним для здоров’я. І щоб уникнути харчового отруєння, важливо знати про безпечні строки зберігання цієї страви. ТСН розповідає, скільки днів можна зберігати холодець.

Скільки днів можна зберігати холодець в холодильнику?

У холодильнику при температурі від 0°C до +4°C класичний м’ясний холодець, без додаткових інгредієнтів безпечно зберігається 3–4 дні. А за умови щільно закритої герметичної тари – до 5 днів.

Якщо до страви додавали часник, яйця, моркву чи зелень для декору, то термін зберігання скорочується, адже ці продукти швидше псуються.

Які ознаки того, що холодець зіпсувався?

Навіть якщо холодець стояв у холодильнику менше рекомендованого часу, перед вживанням його варто оглянути. Про псування можуть свідчити:

Неприємний та різкий кислий запах. Поява рідини на поверхні. Липка та слизька текстура. Гіркуватий або кислий присмак. Ознаки бродіння під желе або наявність пухирців.

Якщо ви помітили хоча б одну з ознак, такий холодець варто викинути.