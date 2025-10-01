Орієнтуйтесь не на календар, а на стійке зниження температури

Осіння обрізка троянд – важливий етап підготовки до зими, який безпосередньо впливає на здоров’я рослини та її рясне цвітіння наступного року. Власники садів часто запитують: коли саме краще обрізати троянди і на що орієнтуватися – на дату в календарі чи погодні умови?

Як пише УНІАН, занадто рання обрізка може спровокувати передчасне пробудження бруньок, особливо якщо після неї знову потеплішає. А запізніла обрізка – стрес для рослини перед стійкими морозами. Тому головне правило: не поспішати і не затягувати.

Коли обрізати троянди перед зимівлею

Орієнтуйтесь не на календар, а на стійке зниження температури. Оптимальний час для обрізання троянд:

нічна температура стабільно тримається в межах 0-5 °C;

вдень повітря не прогрівається вище +5 °C;

ще не настали постійні морози вдень і вночі.

Такий температурний режим сигналізує, що рослина увійшла в стан спокою й обрізка вже не спровокує ріст нових пагонів.

Навіщо взагалі обрізати троянди восени:

видаляються сухі, слабкі та хворі пагони;

полегшується укриття на зиму;

стимулюється розвиток кореневої системи;

зменшується ризик грибкових захворювань;

омолоджується кущ, що покращує цвітіння в новому сезоні.

Після обрізки не забудьте замульчувати ґрунт навколо куща, а саму рослину вкрити повітропроникним матеріалом або спеціальним укриттям.