Усі кущі переживуть зиму: коли обрізати троянди восени, щоб їм не зашкодити
Осіння обрізка троянд – важливий етап підготовки до зими, який безпосередньо впливає на здоров’я рослини та її рясне цвітіння наступного року. Власники садів часто запитують: коли саме краще обрізати троянди і на що орієнтуватися – на дату в календарі чи погодні умови?
Як пише УНІАН, занадто рання обрізка може спровокувати передчасне пробудження бруньок, особливо якщо після неї знову потеплішає. А запізніла обрізка – стрес для рослини перед стійкими морозами. Тому головне правило: не поспішати і не затягувати.
Коли обрізати троянди перед зимівлею
Орієнтуйтесь не на календар, а на стійке зниження температури. Оптимальний час для обрізання троянд:
- нічна температура стабільно тримається в межах 0-5 °C;
- вдень повітря не прогрівається вище +5 °C;
- ще не настали постійні морози вдень і вночі.
Такий температурний режим сигналізує, що рослина увійшла в стан спокою й обрізка вже не спровокує ріст нових пагонів.
Навіщо взагалі обрізати троянди восени:
- видаляються сухі, слабкі та хворі пагони;
- полегшується укриття на зиму;
- стимулюється розвиток кореневої системи;
- зменшується ризик грибкових захворювань;
- омолоджується кущ, що покращує цвітіння в новому сезоні.
Після обрізки не забудьте замульчувати ґрунт навколо куща, а саму рослину вкрити повітропроникним матеріалом або спеціальним укриттям.