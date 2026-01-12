Розсипана по снігу або мерзлій поверхні крупа не може проникнути в ґрунт

З приходом зими власники земельних ділянок замислюються над тим, як підготувати ґрунт до нового сезону та зробити його більш родючим без зайвих витрат. Саме в цей період з’являється багато сумнівних порад, які обіцяють швидкий ефект, але на практиці призводять до зворотного результату. Про що йдеться, пише Еxpress.

Одна з таких рекомендацій закликає розсипати взимку по городу звичайну крупу, запевняючи, що вона нібито здатна повністю замінити компост. Насправді ж такий підхід не лише марний, а й небезпечний для ділянки, адже запускає процеси, які погіршують стан землі і створюють додаткові проблеми для господаря.

Міф про «диво-добриво» та заміну компосту

Прихильники цього способу вважають, що магазинна крупа є дешевим джерелом поживних речовин, яке швидко збагачує ґрунт. Однак фахівці пояснюють, що компост і крупа – це абсолютно різні речі.

Компост проходить тривалий шлях природного розкладання, у результаті чого перетворюється на цінний гумус із доступними для рослин елементами та корисною мікрофлорою.

Крупа ж є сирим продуктом, насиченим крохмалем, який, потрапляючи на землю, не живить її, а починає псуватися, провокуючи розвиток небажаних мікроорганізмів і плісняви.

Чому внесення крупи взимку призводить до проблем

Розсипана по снігу або мерзлій поверхні крупа не може проникнути в ґрунт і принести користь. Натомість вона стає легкою здобиччю для мишей і щурів, які взимку активно шукають їжу. Так город перетворюється на принаду для гризунів, що навесні обернеться пошкодженими коренями та сходами.

Крім того, під впливом вологи крупа починає пліснявіти, утворюючи щільний слизький шар, який заважає доступу повітря до землі та створює сприятливі умови для грибкових хвороб.

Під час танення снігу залишки такої «підгодівлі» просто змиваються водою, не залишаючи жодної користі для родючого шару.

Звідки походить цей міф

Найчастіше ця порада є викривленою інтерпретацією практики використання сидератів. У правильній агротехніці восени висівають живі рослини, які встигають укорінитися, розпушити ґрунт і накопичити поживні речовини.

Навесні зелену масу заорюють, і вона розкладається вже всередині землі, збагачуючи її органікою. На відміну від цього, розкидання харчової крупи по поверхні не має нічого спільного з науково обґрунтованим доглядом за ґрунтом.