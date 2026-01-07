Картопляні шкірки приваблюють багатьох ґрунтових шкідників

Для досвідчених городників картопляне лушпиння давно перестали бути кухонними відходами. У них міститься крохмаль, природні цукри та мінеральні речовини, які добре засвоюються рослинами. Особливо актуальними вони стають узимку та на початку весни, коли часто готують страви з картоплі, і тому легко накопичити запас сировини для майбутнього сезону. Як використати картопляне лушпиння, пишуть «Добрі новини».

Як підготувати лушпиння до використання

Для теплиці підходять лише здорове лушпиння без ознак гнилі чи хвороб. Його промивають, за потреби підсушують у теплому провітрюваному місці та зберігають у сухому вигляді. Така підготовка запобігає появі цвілі й робить подальше використання безпечним для ґрунту.

Поживний настій для розсади

Сухе картопляне лушпиння можна перетворити на рідке підживлення. Для цього їх заливають окропом і залишають настоюватися на одну-дві доби. Отриманою рідиною поливають рослини під корінь. Такий настій сприяє активному росту листя, зміцнює розсаду та допомагає швидшому формуванню зав’язі.

Теплі грядки для ранньої висадки

Лушпиння також використовують як органічний шар у теплих грядках. Його закладають у ґрунт під час перекопування, заглиблюючи приблизно на рівень лопати. У процесі перегнивання воно виділяє тепло, що особливо корисно навесні, коли земля ще холодна. Додатково ґрунт стає більш пухким і поживним.

Приманка для шкідників

Картопляні шкірки приваблюють багатьох ґрунтових шкідників. Їх розкладають у теплиці невеликими купками або закопують у прості пастки. За короткий час комахи збираються на приманці, після чого їх легко прибрати, не використовуючи хімічні засоби захисту.

Сухе добриво тривалої дії

Подрібнене в порошок сухе лушпиння додають безпосередньо в лунки під час посадки. Таке добриво поступово віддає поживні елементи, зокрема калій і магній. Це позитивно впливає на розвиток рослин і смакові якості плодів, особливо томатів.