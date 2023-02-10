На перший погляд, теплиця може здаватися сезонною будівлею, про яку можна забути після того, як з неї забрали розсаду та інший врожай. Проте насправді взимку вона також потребує догляду, зокрема, теплоізоляції, для якої згодиться звичайний сніг. Коли, як та навіщо накидати сніг у теплицю, розповідає Agromarket.

Навіщо сніг у теплиці

Незалежно від якості покриття теплиці або парника, навіть при помірних морозах ґрунт у ній промерзає на достатню глибину. А це призводить до значного випаровування ґрунтової вологи, ущільнення землі та зниження її повітропроникності, а також до загибелі мікроорганізмів, відповідальних за правильний мікробіологічний склад ґрунту та його родючість.

Це все несе безпосередню загрозу майбутньому врожаю і підвищує трудовитрати городника, адже для того, щоб відновити пухкість, вологість, мікрофлору ґрунту, доведеться докласти чимало зусиль.

Крім того, чи потрібний сніг у теплиці взимку, залежить від режиму її використання. Якщо ви плануєте отримувати надранні врожаї, і користуєтеся теплицею або парником для раннього пророщування насіння та вирощування розсади, навряд чи вийде обійтися без цієї процедури. До того моменту, коли настане час посіву та висадки, земля може не встигнути розтанути і прогрітися самостійно.

Проте, якщо теплиця опалювана, і в ній взимку підтримується стабільна плюсова температура, додатково зігрівати її снігом не потрібно.

Коли потрібен сніг у теплиці

При перших снігопадах потрібно починати поступово захищати ґрунт від промерзання і укладати зібраний сніг на тепличні грядки. Початок цієї процедури не прив’язаний до місяців: сніг може випасти вже у жовтні, якщо ви мешкаєте у північних регіонах. Найбільше земля потребує термоізоляції в періоди стійких і сильних морозів, при яких навіть у захищеній від вітру теплиці ґрунт може промерзати на глибину до метра і більше.

По мірі того, як наближається час посіву насіння, можна закінчити накидання снігу. Він розтане природним чином у періоди потепління. Якщо ж підвищення температури прогнозується ще не скоро, а вам настав час зайнятися посівом, достатньо на 1-2 доби включити в теплиці опалення або організувати обігрів за допомогою буржуйки.

Якщо вам здається, що сніг тане надто повільно, і його слід прибрати, – не поспішайте. Тала вода – ідеальний зволожувач ґрунту, оскільки вона містить різноманітні мікроелементи, що сприяють родючості ґрунту. Низька швидкість відтавання може вказувати на те, що земля залишається промерзлою, а отже, вода погано вбирається. Забравши сніг, ви не дуже прискорите процес, але позбавите ґрунт вологи.

Виняток можна зробити для дуже холодної погоди та теплиць з обмеженими можливостями опалення. У цьому випадку, щоб прискорити підготовку ґрунту до посівів, доведеться прибрати сніг, і лише потім опалювати приміщення.

Як правильно накидати сніг у теплицю

Відмовтеся від принципу «чим більше, тим краще». Товщина снігу в теплиці не повинна перевищувати півметра. Такого шару достатньо, щоб захистити ґрунт від глибокого промерзання та загибелі корисних мікроорганізмів. Коли снігу випадає багато, він чистий і м'який, може виникнути спокуса накидати його більше. Але враховуйте, що під його вагою земля почне ущільнюватись, а саме цього треба уникнути. Крім того, не забувайте, що велика кількість снігу танутиме набагато довше.

Якщо снігу випало зовсім мало, збирати його з грядок і в саду не потрібно – так ви позбавите захисту «зовнішній» ґрунт. На будь-якій ділянці є додаткові снігові ресурси: доріжки, парковка, прибудинкова територія, дахи. У таких локаціях можна намести достатньо снігу для теплиці.

Враховуйте рівень залягання ґрунтових вод. Якщо вода близько до поверхні – зменшіть товщину снігового шару до 15-20 см, щоб по мірі відтавання ґрунту не створювати перезволоження та застою води.

Чи потрібно сипати сніг у теплицю, яка обігрівається під час морозів – питання, яке вирішується індивідуально. Якщо ви підтримуєте температуру, близьку до нуля, невеликий шар снігу не завадить, оскільки при таненні він забезпечить поступове зволоження ґрунту. Якщо ж температура в теплиці вище за нуль – краще заповнювати снігом не тепличні грядки, а бак або бочку, встановлені всередині, і використовувати талу воду для періодичного поливу.

Прихильники снігового утеплення ґрунту в теплиці вважають, що саме ця маніпуляція дозволяє з мінімальними зусиллями підтримувати достатнє зволоження та родючість ґрунту. Частина садівників попередньо радить вирівняти ґрунт та надалі вирівнювати сніговий шар. Але інші фахівці в галузі агротехніки вважають, що це зайві маніпуляції, які не суттєво впливають на якість ґрунту, але підвищують трудомісткість процедури, тож вибір за вами.

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