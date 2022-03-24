Монтувати теплицю найкраще восени

Коли постає питання, чим найкраще накривати теплицю, відповісти однозначно важко. Ще кілька років тому для цього використовували поліетиленову плівку, проте зараз на прилавках спеціалізованих магазинів представлені синтетичні та органічні накривні матеріали у широкому асортименті. Не знаючи їхніх характеристик та властивостей, зробити вибір складно. Agromarket розповідає про найпопулярніші види укриття – поліетилен, спанбонд, полікарбонат та скло.

Поліетилен

Поліетиленова плівка зараз представлена на ринку в широкому асортименті. Окрім звичайного поліетилену різної товщини (від 15 до 300 мкм), покупці можуть вибрати:

Армовану плівку – полотно поділено на невеликі квадратики скловолокном. Це забезпечує високу міцність, а якщо на поверхні утворюється отвір, то дефект не поширюється на решту поверхні і його легко усунути. Армована плівка витримує навантаження до 700 кг та зберігає свої властивості при температурі від +60°С до -60°С. Мінімальний термін служби матеріалу – 5 років.

– полотно поділено на невеликі квадратики скловолокном. Це забезпечує високу міцність, а якщо на поверхні утворюється отвір, то дефект не поширюється на решту поверхні і його легко усунути. Армована плівка витримує навантаження до 700 кг та зберігає свої властивості при температурі від +60°С до -60°С. Мінімальний термін служби матеріалу – 5 років. Стабілізована плівка може бути білою або кольоровою. Її особливість полягає у здатності затримувати ультрафіолет з метою захисту рослин, що є актуальним у південних областях.

може бути білою або кольоровою. Її особливість полягає у здатності затримувати ультрафіолет з метою захисту рослин, що є актуальним у південних областях. Світлорозсіююча плівка одночасно поглинає та відбиває ультрафіолетові промені, завдяки чому всередині теплиці рослини освітлюються рівномірно.

одночасно поглинає та відбиває ультрафіолетові промені, завдяки чому всередині теплиці рослини освітлюються рівномірно. Морозостійка плівка добре зберігає всередині тепло.

Спанбонд

Спанбонд, як і агроволокно, виготовляють із дрібних полімерних волокон, тож матеріал дуже міцний, але водночас добре пропускає повітря та утримує сонячні промені. Він доступний у білому та чорному кольорі, відрізняється і щільність матеріалу – чим вона менша, тим нижча міцність і довговічність спанбонду. Для накриття теплиць рекомендується вибирати спанбонд щільністю від 60 г/м2.

Білий спанбонд добре пасує для теплиці: добре поглинає тепло, не дозволяючи рослинам та ґрунту перегріватися; пропускає повітря, завдяки чому всередині не утворюється конденсат; не схильне до впливу хімічних речовин; термін служби матеріалу – не менше 5 років без необхідності демонтажу.

Аналогічні характеристики має чорний спанбонд, але його використовують для накриття грядок, щоб пришвидшити час проростання. Також його можна використовувати для захисту рослин від нічних заморозків. Крім того, спанбондом застилають міжряддя для захисту від бур’янів, використовують як покривний матеріал для садових та декоративних рослин.

Проте використання цього матеріалу для укриття теплиць має мінуси: водопроникність і вищу вартість у порівнянні з поліетиленом.

Полікарбонат

Матеріал має невелику вагу, досить міцний. Укриття теплиці виконують стільниковим та монолітним полікарбонатом. Він вогнетривкий, добре пропускає сонячні промені і одночасно розсіює світло, має високі теплоізоляційні якості, а завдяки гнучкості та невеликій вазі його легко монтувати. Термін його експлуатації – понад 20 років.

Незважаючи на масу позитивних якостей, полікарбонат має мінуси: він розширюється при температурних перепадах і знижує пропускну здатність під дією абразивних речовин.

Скло

Скло в процесі використання не темніє, добре пропускає світло, коштує порівняно недорого, стійке до температурних перепадів і дії хімічних речовин. Розбиті ділянки легко замінити новими, матеріал можна використовувати повторно.

Найчастіше скляними панелями оснащують опалювальні теплиці, в яких можна вирощувати рослини протягом усього року. Проте скло має і мінуси: у літню пору, особливо в південних областях, панелі необхідно притіняти від палючого сонця; через високу вагу, теплиці потрібен фундамент; матеріал є досить крихким.

Вирішуючи, який матеріал вибрати, враховують призначення споруди. Капітальну споруду краще накривати полікарбонатом чи склом. Якщо потрібен невеликий парник, то спанбонд пасуватиме якнайкраще.

Коли накривати теплицю

Монтувати теплицю найкраще восени. У цей період вже закінчено основні роботи на городі та саду, а на вулиці стоїть комфортна погода. Сучасні накривні матеріали добре переносять температурні перепади, тому ризик їхньої деформації взимку мінімальний. Крім того, у встановленій восени теплиці напровесні вже почне прогріватися повітря і ґрунт, тож розсаду можна буде висадити набагато раніше.

Якщо планується використовувати поліетиленову плівку, краще встановити восени каркас, а навесні його накрити за кілька днів до посадки розсади або насіння. Щоб ґрунт у теплиці сильно не промерзав узимку, його треба засипати снігом, як тільки він випаде. Це не лише захистить ґрунт від промерзання, а й збереже в ньому корисні мікроорганізми, і навесні ґрунт буде достатньо зволожений.

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