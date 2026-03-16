Після запікання страв деко часто доводиться довго відмивати від жиру, пригорілих залишків та плям. Проте існує простий кухонний спосіб, який дозволяє уникнути цієї проблеми і значно полегшити прибирання після приготування. ТСН розповідає, як зберегти деко чистим.

Щоб деко залишалося чистим, можна використати звичайний рукав для запікання. Його потрібно розрізати вздовж одного боку, розгорнути й розстелити на деко так само як зазвичай кладуть пергамент.

Після цього зверху можна викладати будь-які продукти, які ви хочете запекти: м’ясо, рибу, овочі, гарячі бутерброди, піцу.

Коли страва буде готова, рукав для запікання можна буде акуратно підняти й викинути. У результаті деко залишиться чистим – не буде ні пригорілого жиру, ні розводів. Рукав витримує високу температуру, не рветься і не протікає.