Сніг слід накидати спочатку біля стін, поступово рухаючись до дверей, не утрамбовуючи його

Новачкові у садівництві може здаватися, що кидати сніг у теплицю взимку – це безглуздя, адже там немає рослин, і, здавалося б, немає потреби захищати їх від морозу. Однак ґрунт у теплиці має особливі властивості та піддається змінам, які відрізняють його від відкритого ґрунту, особливо через постійне перебування під покриттям. Тому він вимагає більше уваги, ніж земля за межами теплиці. То що робити з теплицею взимку, пише Ukr.Media.

Сніг у теплиці може бути дуже корисним. Коли він тане, він не лише зволожує ґрунт, але й збагачує його добривами.

Найкраще брати сніг для теплиці з доріжок, а не з городу, щоб не оголювати землю. Ідеально накидати легкий і пухнастий сніг, утворюючи шар товщиною не менше 50 см.

Заповнення теплиці снігом починають у січні, після того як ґрунт добре промерзне у грудні, що допомагає позбутися шкідників та хвороб. Потім можна накидати сніг, створюючи сніжну ковдру.

Якщо все зробити правильно, земля стане вологою і рихлою, на відміну від щільної землі без снігу. Сніг слід накидати спочатку біля стін, поступово рухаючись до дверей, не утрамбовуючи його.

З даху теплиці сніг потрібно прибирати, щоб уникнути пошкодження конструкції. Після заповнення теплиці снігом не закривайте вікна та двері, щоб вивести білокрилку – шкідника, який не витримує морозів.

Якщо залишити теплицю без снігу на всю зиму, ґрунт і каркас краще очистяться від шкідників. Однак, якщо немає можливості поливати рослини навесні, сніг може допомогти, адже додатковий запас вологи завжди корисний.