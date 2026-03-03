Перед прибиранням слід враховувати, що залежно від виду обробки технологія очищення може відрізнятись

З часом на шпалерах можуть з’являтися плями та наліт бруду. Щоб повернути стінам охайний вигляд без пошкодження покриття, достатньо скористатися простим засобом, який ефективно впорається з забрудненнями. Pixel Inform розповідає, як можна очистити шпалери від бруду.

Перед прибиранням слід враховувати, що залежно від виду обробки технологія очищення може відрізнятись. І відмити забруднення із декоративного настінного покриття допоможуть різні склади. Також слід пам’ятати, що не всі з них зроблять свою роботу якісно, а деякі засоби можуть зіпсувати шпалери.

Тому щоб уникнути неприємностей, використовуйте для очищення засіб, який ніколи не підведе – господарське мило. Мило вважається універсальним засобом та дає відмінний результат.

Як приготувати розчин для очищення шпалер?

Для приготування розчину підійде будь-яке рідке чи господарське мило. Змішайте його з теплою водою та досягніть однорідності.

Розчином обережно потріть місця, де є забруднення. Якщо шпалери, що миються, то питань не виникне. Звичайні шпалери слід протирати з особливою обережністю без зусиль. Найкраще перевірити дію розчину на ділянці, яка непомітна.

Якщо на шпалерах з’явилися жирні плями, то допоможе тальк. Засобом посипають жирну пляму та протирають губкою.