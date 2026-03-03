Карбонат кальцію зміцнює клітинні стінки рослини, завдяки чому листя стає більш пружним, а качани щільними

Крейда давно використовується на городі як доступне джерело кальцію. Для капусти цей елемент має особливе значення, адже саме він відповідає за щільність листя та формування тугих качанів. Крім того, крейда допомагає знизити кислотність ґрунту, а капуста найкраще росте на слабокислих або нейтральних землях. Однак її дія залежить від дозування і стану ділянки, тому універсальним рішенням вона не є. Детальніше про це пише «Агро газда».

У чому користь крейди

Карбонат кальцію зміцнює клітинні стінки рослини, завдяки чому листя стає більш пружним, а качани щільними. На кислих ґрунтах внесення крейди зменшує ризик розвитку кили – небезпечної хвороби, що уражає кореневу систему. Також нормалізація pH покращує засвоєння поживних речовин, що позитивно позначається на рості та зберіганні врожаю.

Особливо помітний ефект на ділянках із підвищеною кислотністю, де без розкислення капуста часто формує пухкі качани й слабке коріння.

Можливі ризики та помилки

Надмірне внесення крейди може призвести до протилежного результату. Якщо pH ґрунту піднімається вище нейтрального рівня, рослини починають гірше засвоювати фосфор, залізо та інші елементи. У такому випадку листя світлішає, краї можуть буріти, а ріст сповільнюється.

Ще одна проблема – дисбаланс поживних речовин. Надлишок кальцію здатен пригнічувати засвоєння калію й магнію. Тому застосування крейди без попередньої перевірки кислотності ґрунту часто стає причиною несподіваних труднощів.

Як правильно застосовувати крейду

Найперше варто визначити рівень кислотності ґрунту. Оптимальний показник для капусти – pH 5.5–6.5. Якщо ґрунт кисліший, крейду вносять перед посадкою або під час активного росту.

Зазвичай використовують 200–300 г на 1 м² із подальшим легким зароблянням у ґрунт і поливом. Також можливе застосування у вигляді водного розчину для поливу під корінь. Важливо не проводити обробки під палючим сонцем або по сухій землі, щоб не пошкодити кореневу систему.

Крейду часто поєднують із фосфорно-калійними добривами або органічними настоями, що дозволяє зберегти баланс живлення.

Для яких видів капусти це особливо актуально

Найбільш помітний результат спостерігається при вирощуванні білоголової, цвітної, броколі та червоноголової капусти. На кислих ґрунтах ці культури гостро реагують на нестачу кальцію та порушення pH.