Найчастіше на нестачу світла реагують усі культури

Перші тривожні зміни стають помітними вже через 5–10 днів після появи сходів. Саме в цей період молоді рослини особливо чутливі до умов вирощування. Освітлення відіграє ключову роль у формуванні міцного стебла та здорового листя. Якщо світла бракує, у вас є приблизно дві доби, щоб виправити ситуацію без серйозних наслідків. Детальніше про це пишуть News.Info.

Три основні ознаки проблеми

Стебла різко витягуються, стають надто довгими й тонкими. Помічайте, що вони легко гнуться або ламаються та не здатні тримати вертикальну форму.

Листя втрачає насичений зелений колір. Спостерігайте за появою блідості, жовтуватого відтінку або навіть легкого фіолетового чи синюватого забарвлення на стеблах.

Листкові пластини нахиляються в бік джерела світла. Фіксуйте масове викривлення, скручування або опускання листя вниз.

Що робити протягом перших 48 годин

Встановіть додаткове освітлення. Використайте фітолампу або світлодіодну лампу денного світла потужністю не менше 15–20 Вт на одне підвіконня. Увімкніть освітлення безперервно на перші дві доби, після цього скоротіть тривалість до 14–16 годин на день.

Знизьте температуру повітря. Провітріть приміщення або перенесіть розсаду у прохолодніше місце. Підтримуйте вдень 18–20 градусів, а вночі 14–16 градусів.

Контролюйте стан рослин щодня. Спостерігайте за уповільненням росту у висоту та зміцненням стебел протягом наступних 3–5 днів.

Найчастіше на нестачу світла реагують усі культури, однак особливо чутливими залишаються томати, перці, баклажани та капуста. Своєчасно реагуйте на перші симптоми та створюйте стабільні умови для здорового розвитку розсади.