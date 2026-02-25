Для приготування суміші достатньо додати одну столову ложку гіпсу на 10 літрів торфу

Під час посіву насіння кожен прагне отримати міцну та здорову розсаду. Найчастіше для цього купують готовий торф’яний субстрат, сподіваючись на його універсальність. Проте такий ґрунт нерідко виявляється занадто легким, швидко пересихає і бідний на поживні елементи. Щоб рослини активно розвивалися, основу потрібно правильно доповнити. Детальніше про те, що можна додати, пише ТСН.

Чому чистий торф не ідеальний

Торф має пухку структуру й добре пропускає повітря, однак він погано утримує вологу після повного висихання. Вода починає скочуватися, не просочуючи субстрат рівномірно. Крім того, у ньому бракує доступного кальцію та сірки, які важливі для формування міцних стебел і кореневої системи, особливо у томатів.

Чого краще уникати

Перліт часто радять як універсальний розпушувач, але для торфу це не найкраще рішення. Він не містить поживних речовин і майже не накопичує воду всередині. Його основна функція – покращення аерації важких ґрунтів, тоді як торф і без того достатньо легкий.

Обережно слід ставитися й до попелу. Він може різко змінити кислотність субстрату, що негативно вплине на молоді рослини. Без перевірки рівня pH такі експерименти ризиковані.

Що справді варто додати

Доступним і ефективним рішенням є будівельний гіпс або алебастр. Ця добавка насичує субстрат кальцієм і сіркою, покращує структуру та допомагає довше зберігати вологу. Гіпс також сприяє розвитку розгалуженої кореневої системи.

Для приготування суміші достатньо додати одну столову ложку гіпсу на 10 літрів торфу та ретельно перемішати. У результаті ґрунт стає більш поживним і стабільним за структурою.

Додатковий помічник для вологоутримання

Ще одним корисним компонентом може стати вермикуліт. Це природний мінерал, який здатен вбирати значну кількість води та поступово віддавати її корінню разом із розчиненими поживними речовинами. Він також містить магній, калій і залізо, що додатково підтримують розвиток сіянців.