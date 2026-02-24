Дріжджі містять вітаміни групи B, амінокислоти та низку мікроелементів, що сприяють активному розвитку кореневої системи

У лютому та березні городники традиційно висівають насіння на розсаду, готуючись до нового сезону. Проте отримати сильні та здорові рослини не так просто, адже молоді сходи потребують правильного підживлення. Один із доступних і перевірених способів – використання пекарських дріжджів. Детальніше про це пише «Апостроф».

Чому дріжджі корисні для розсади

Дріжджі містять вітаміни групи B, амінокислоти та низку мікроелементів, що сприяють активному розвитку кореневої системи. Після такого підживлення рослини стають міцнішими, краще переносять пересаджування та швидше нарощують зелену масу. Крім того, дріжджовий розчин стимулює природні процеси в ґрунті.

Як приготувати розчин правильно

Для приготування використайте сухі активні дріжджі. Розчиніть їх у теплій воді, додайте трохи цукру або меду для активації бродіння та залиште суміш у теплому місці на кілька годин. Після цього процідіть настій і розведіть водою у співвідношенні один до десяти безпосередньо перед поливом.

Про що варто пам’ятати

Дріжджове підживлення є безпечним і дієвим, однак його не слід застосовувати надто часто. Такий розчин може поступово зменшувати вміст калію в ґрунті, тому варто чергувати його з іншими органічними добривами. Також важливо враховувати потреби конкретних культур і спостерігати за їхньою реакцією, щоб коригувати частоту підживлення.