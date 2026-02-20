Порівняно з керамзитом губка значно легша й тонша

Щоб розсада розвивалася міцною та здоровою, корінню потрібен доступ до повітря й помірна вологість. Замість дорогих пристосувань можна скористатися простим рішенням – звичайною кухонною губкою. Цей доступний матеріал допомагає одночасно розв’язати кілька поширених проблем, з якими стикаються городники навесні. Детальніше про це пишуть «Новини.Info».

Захист від пересихання ґрунту

На підвіконні земля швидко втрачає вологу через сонячне проміння та опалення. Через це доводиться часто поливати рослини, а найменша перерва може зашкодити молодим сходам. Губка, покладена на дно горщика, вбирає надлишок води під час поливу й поступово віддає її назад. Таким чином утворюється своєрідний запас вологи, який підтримує рівномірне зволоження.

Запобігання застою води

Надмірний полив часто спричиняє загнивання коренів. Шар губки допомагає уникнути цієї проблеми: він утримує зайву воду, не дозволяючи їй накопичуватися біля коріння. При цьому повітря вільно циркулює в нижній частині горщика. Особливо корисний цей спосіб для томатів, перцю та баклажанів, які чутливі до перезволоження.

Економія простору й зручність

Порівняно з керамзитом губка значно легша й тонша. Вона займає мінімум місця, що важливо, коли розсади багато. Однієї губки достатньо, щоб забезпечити дренаж для кількох невеликих горщиків або стаканчиків.

Як правильно використати губку

Візьміть нову чисту губку та розріжте її на шматочки приблизно 3×3 см. Покладіть 1–2 шматочки на дно горщика, зверху насипте ґрунт і висадіть рослину. Перед пересаджуванням у відкритий ґрунт губку бажано вийняти. Такий простий прийом допоможе підтримати оптимальні умови для розвитку розсади протягом усього періоду вирощування.