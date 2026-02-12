У соціальних мережах дедалі частіше можна побачити поради пророщувати насіння за допомогою мультиварки. Прихильники методу запевняють, що так легко створити стабільне тепле середовище без додаткового обладнання. Gardening Know How пише, чи справді цей спосіб ефективний та чи може він стати альтернативою спеціальному нагрівальному килимку.

Як працює метод пророщування в мультиварці

Суть ідеї полягає у створенні теплого та вологого мікроклімату, який нагадує прогрітий ґрунт. Саме такі умови необхідні більшості культур для активного проростання.

Зазвичай радять налити на дно приладу шар води приблизно 2,5–5 см. Усередину встановлюють металеву підставку або решітку, щоб ємність із насінням не контактувала з водою. Насіння кладуть у поліетиленовий пакет або контейнер із вологим паперовим рушником чи тканиною. Після цього мультиварку вмикають на найнижчий режим, зазвичай «Підігрів» або «Низький».

Оптимальною вважають температуру в межах 24–29 °C, проте вона залежить від виду рослини. Частина культур добре реагує на тепло, інші ж потребують помірнішого режиму. За надмірного нагрівання насіння може втратити схожість або зіпсуватися.

Чи безпечний цей спосіб для насіння

Сучасні мультиварки часто нагріваються сильніше, ніж здається. Навіть на мінімальному режимі температура всередині може сягати близько 40 °C, що є надто високим показником для більшості культур.

Перед використанням приладу фахівці радять обов’язково перевірити температуру кухонним термометром. Якщо залишити кришку трохи відчиненою, показник можна знизити до трохи більше ніж 30 °C. Це ближче до допустимого рівня, але все одно потребує контролю.

Результати експерименту

Експертка залишила насіння огірків, які зазвичай добре проростають у теплі, в мультиварці на 76 годин. Попри очікування, за цей час не з’явилося жодних ознак проростання.

Отже, хоча метод виглядає простим і привабливим, на практиці він може не виправдати сподівань. Надмірне тепло та складність контролю температури роблять мультиварку не найнадійнішим варіантом для пророщування насіння.