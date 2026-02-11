Штучне покриття виконує одразу кілька функцій

Напередодні посівного сезону на прилавках з’являється насіння у яскравій оболонці. Багато новачків дивуються, чи це просто маркетинговий хід, чи така форма має практичне значення. Насправді покриття створюють не для краси, а для покращення якості посіву та захисту майбутніх рослин. Варто розібратися, чим відрізняється інкрустоване й дражоване насіння та як із ним правильно поводитися. Про це пише Telegraf.

Навіщо насінню оболонка

Штучне покриття виконує одразу кілька функцій. По-перше, воно полегшує висівання, особливо якщо насіння дуже дрібне. Завдяки оболонці його зручніше розподіляти в ґрунті, що дозволяє економніше використовувати посівний матеріал.

По-друге, покриття містить захисні компоненти – фунгіциди та протруйники, які допомагають запобігти розвитку хвороб на початковому етапі росту. По-третє, до складу оболонки часто додають мікродобрива та стимулятори, що підтримують проростання і дають паростку необхідні поживні речовини з перших днів.

Інкрустоване чи дражоване: у чому різниця

Інкрустоване насіння має тонший шар покриття, який щільно облягає поверхню. Воно зазвичай зберігає природну форму. Дражоване насіння відрізняється товстішою оболонкою, через що стає більш округлим і може мати різне забарвлення.

Обидва варіанти сприяють більш рівномірним сходам і формуванню міцніших рослин порівняно зі звичайним необробленим насінням.

Як правильно сіяти

Таке насіння не потребує замочування або попереднього пророщування. Його висівають одразу в добре зволожений ґрунт. Волога поступово розчиняє оболонку, і насінина починає проростати в сприятливих умовах.

Головне правило – не пересушувати землю після посіву, адже саме достатня вологість забезпечує правильну дію захисного покриття. Дотримуючись цих рекомендацій, можна отримати дружні сходи та здорову розсаду без зайвих клопотів.