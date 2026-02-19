Після обробки насіння не потрібно промивати

Огірки часто проростають нерівномірно, навіть якщо насіння якісне. Частина зернин може довго лежати в ґрунті або втрачати схожість через надлишок вологи та розвиток грибкових інфекцій. Щоб забезпечити швидкий і дружний старт, городники застосовують попереднє замочування. Один із простих і доступних способів – використання медового розчину. Детальніше про це пише ProstoWay.

Чому мед ефективний

Натуральний мед містить біологічно активні речовини, мікроелементи та природні цукри. У теплому розчині він створює сприятливе середовище для пробудження насіння. Такий склад допомагає швидше розм’якшити оболонку та активізувати внутрішні процеси проростання.

Крім того, мед має легкі антисептичні властивості. Він знижує ризик розвитку бактерій і грибків під час пророщування, що особливо важливо в умовах підвищеної вологості.

Як приготувати медовий розчин

Для приготування достатньо розчинити одну чайну ложку натурального меду в склянці теплої води. Вода має бути теплою, але не гарячою, щоб зберегти корисні властивості.

Насіння викладіть на марлю або ватний диск і добре зволожте розчином. Можна також занурити його безпосередньо в рідину. Залиште на 5–6 годин для насичення.

Як правильно висівати після замочування

Після обробки насіння не потрібно промивати. Його можна одразу висівати у вологий ґрунт або залишити у зволоженій тканині до появи маленького проростка. Важливо не перетримувати насіння у воді, щоб уникнути нестачі кисню.