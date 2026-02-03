Йод у невеликих дозах допомагає підвищити стійкість томатів і перців до грибкових захворювань

Здорова та міцна розсада – основа майбутнього врожаю томатів і перців. Навіть за правильного освітлення та температури молоді рослини можуть розвиватися повільно без достатньої кількості поживних речовин. Саме тому підживлення відіграє ключову роль на всіх етапах росту розсади. Чим підживити томати та перці, пише News&blog.

Чому підживлення розсади є необхідним

На початкових етапах росту томати й перці активно формують кореневу систему та листя. У цей період вони споживають багато азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Ґрунт у розсадних ємностях швидко виснажується, тому без додаткового живлення рослини починають відставати в розвитку.

Правильно підібране підживлення сприяє рівномірному росту, формуванню міцного стебла та знижує ризик захворювань після висаджування у відкритий ґрунт.

Деревна зола як природне мінеральне добриво

Деревна зола містить калій, кальцій, магній і фосфор – елементи, необхідні для розвитку коріння та зміцнення тканин рослин. Вона також допомагає знизити кислотність ґрунту та покращує його структуру.

Золу можна вносити безпосередньо у ґрунт у невеликих кількостях або використовувати у вигляді настою для поливу. Таке підживлення особливо корисне на етапі активного росту розсади.

Пташиний послід для стимулювання росту

Органічні добрива на основі пташиного посліду є потужним джерелом азоту. Вони допомагають рослинам швидше нарощувати зелену масу, що важливо на початковому етапі розвитку.

Через високу концентрацію поживних речовин такі підживлення застосовують лише у сильно розведеному вигляді. Полив проводять обережно, уникаючи потрапляння розчину на листя.

Бананові шкірки як джерело калію

Бананові шкірки містять калій, магній і кальцій, які позитивно впливають на формування бутонів і майбутніх плодів. Вони особливо корисні для перців, чутливих до нестачі калію.

Шкірки можна використовувати у вигляді настоїв або додавати у висушеному та подрібненому вигляді до ґрунту. Таке підживлення м’яке та безпечне для розсади.

Кавова гуща для покращення структури ґрунту

Використана кавова гуща допомагає зробити ґрунт більш пухким і повітропроникним. Вона містить невелику кількість поживних речовин і підходить для поліпшення загального стану субстрату.

Її додають у ґрунтову суміш або використовують як частину мульчі, поєднуючи з перегноєм чи компостом.

Дріжджова підгодівля як стимулятор розвитку

Дріжджі активізують ґрунтову мікрофлору, стимулюють ріст кореневої системи та підвищують загальну життєздатність рослин. Таке підживлення сприяє швидкому відновленню розсади після пікірування.

Застосовувати дріжджові розчини слід нечасто, щоб не порушити баланс поживних речовин у ґрунті.

Йод для зміцнення імунітету рослин

Йод у невеликих дозах допомагає підвищити стійкість томатів і перців до грибкових захворювань. Його використовують переважно як профілактичний засіб, поєднуючи з поливом.

Регулярне, але помірне застосування йоду сприяє загальному зміцненню рослин без ризику перенасичення.

Відвар картоплі та настої круп

Вода після варіння картоплі або замочування круп містить крохмаль і мікроелементи, які живлять ґрунт і стимулюють розвиток кореневої системи. Таке підживлення є простим і доступним способом підтримати розсаду.