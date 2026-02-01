Посівний календар на січень 2026

Лютий – перехідний місяць між зимовим спокоєм і активною підготовкою до нового городнього сезону. Саме в цей період городники починають висівати ранню розсаду, зелень і окремі овочеві культури, а також проводять важливі роботи в теплицях і саду. Правильно обрані дні для посіву мають вирішальне значення для формування міцної та здорової розсади. Посівний календар на лютий 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в оптимальних датах відповідно до місячних фаз.

У лютому 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 5–14, 19, 22, 23, 26 та 27 число. Натомість 2 та 15–18 лютого належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 5–9, 13, 14;

морква, буряк, пастернак – 5–9, 13, 14;

батат – 3, 4, 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23;

редис, редька, ріпа – 5–9, 13, 14, 19–23, 26, 27;

селера, петрушка на корінь – 5–14.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 5–9, 13, 14;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5–14, 19–21, 26, 27;

часник – 5–14, 22, 23;

цибуля-порей – 5–14, 22, 23.

Овочі:

томати, фізаліс – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

перець, баклажани – 5–9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

огірки – 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;

броколі, цвітна капуста – 5–7, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

рання капуста та кейл – 5–7, 13, 14, 19–23, 26, 27;

середня та пізня капуста – 6, 7, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

селера черешкова – 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;

спаржа – 3, 4, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

кабачки та цукіні – 5–7, 13, 14, 19–23, 26, 27;

гарбуз – 13, 14, 26, 27;

баштанні культури – 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;

горох та інші стручкові – 5–7, 13, 14, 22–25;

зернові культури – 22, 23, 26, 27;

соняшник – 1, 5, 6, 28;

міцелій грибів – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 5–14, 19–23, 26, 27;

шпинат – 5–14, 20–23, 26, 27;

рукола, крес, листова гірчиця – 5–14, 19, 22, 23, 26, 27;

мангольд, щавель – 5–14, 22, 23, 26, 27;

кріп, петрушка, кінза – 5–14, 19–23, 26, 27;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5–14, 22, 23, 26, 27;

лікарські та чайні культури – 3–7, 22, 23, 26, 27;

мікрозелень – 5–14, 19–23, 26, 27.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 8, 9, 13, 14, 22–27;

яблуня – 10–14, 22, 23;

груша, айва – 5–9, 13, 14, 22, 23;

абрикос, вишня, слива, персик – 5–14, 22, 23;

черешня – 1, 22, 23, 28;

волоський горіх, фундук – 22, 23;

смородина – 1, 8, 9, 13, 14, 20–23, 26–28;

малина, ожина – 8, 9, 22–27;

аґрус – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;

калина, шипшина, горобина – 8–12, 22, 23, 26, 27;

обліпиха – 10–12, 22, 23, 26, 27;

виноград – 8–14.

