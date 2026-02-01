Починаємо садити розсаду: найкращі дні за посівним календарем на лютий 2026 року
Лютий – перехідний місяць між зимовим спокоєм і активною підготовкою до нового городнього сезону. Саме в цей період городники починають висівати ранню розсаду, зелень і окремі овочеві культури, а також проводять важливі роботи в теплицях і саду. Правильно обрані дні для посіву мають вирішальне значення для формування міцної та здорової розсади. Посівний календар на лютий 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в оптимальних датах відповідно до місячних фаз.
Посівний календар на січень 2026
У лютому 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 5–14, 19, 22, 23, 26 та 27 число. Натомість 2 та 15–18 лютого належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 5–9, 13, 14;
- морква, буряк, пастернак – 5–9, 13, 14;
- батат – 3, 4, 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23;
- редис, редька, ріпа – 5–9, 13, 14, 19–23, 26, 27;
- селера, петрушка на корінь – 5–14.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 5–9, 13, 14;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5–14, 19–21, 26, 27;
- часник – 5–14, 22, 23;
- цибуля-порей – 5–14, 22, 23.
Овочі:
- томати, фізаліс – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- перець, баклажани – 5–9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- огірки – 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;
- броколі, цвітна капуста – 5–7, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- рання капуста та кейл – 5–7, 13, 14, 19–23, 26, 27;
- середня та пізня капуста – 6, 7, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- селера черешкова – 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;
- спаржа – 3, 4, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- кабачки та цукіні – 5–7, 13, 14, 19–23, 26, 27;
- гарбуз – 13, 14, 26, 27;
- баштанні культури – 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27;
- горох та інші стручкові – 5–7, 13, 14, 22–25;
- зернові культури – 22, 23, 26, 27;
- соняшник – 1, 5, 6, 28;
- міцелій грибів – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 5–14, 19–23, 26, 27;
- шпинат – 5–14, 20–23, 26, 27;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5–14, 19, 22, 23, 26, 27;
- мангольд, щавель – 5–14, 22, 23, 26, 27;
- кріп, петрушка, кінза – 5–14, 19–23, 26, 27;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5–14, 22, 23, 26, 27;
- лікарські та чайні культури – 3–7, 22, 23, 26, 27;
- мікрозелень – 5–14, 19–23, 26, 27.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 8, 9, 13, 14, 22–27;
- яблуня – 10–14, 22, 23;
- груша, айва – 5–9, 13, 14, 22, 23;
- абрикос, вишня, слива, персик – 5–14, 22, 23;
- черешня – 1, 22, 23, 28;
- волоський горіх, фундук – 22, 23;
- смородина – 1, 8, 9, 13, 14, 20–23, 26–28;
- малина, ожина – 8, 9, 22–27;
- аґрус – 8, 9, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- калина, шипшина, горобина – 8–12, 22, 23, 26, 27;
- обліпиха – 10–12, 22, 23, 26, 27;
- виноград – 8–14.
Декоративні рослини:
- однорічники – 3–7, 13, 14, 22, 23, 26, 27;
- цибулинні та бульбові – 3, 4, 8, 9, 13, 14, 19, 22–25;
- трав’янисті багаторічники – 3–7, 22, 23, 26, 27;
- хвойні – 3, 4, 10–12;
- живі огорожі – 1, 10–12, 28;
- чагарники та дерева – 3–7, 13, 14, 19, 22, 23, 26–28;
- ліани – 3, 4, 10–12, 24, 25;
- крупноміри – 1, 10–12, 16–18, 26–28;
- сидерати – 3, 4, 10–12, 20–23, 26, 27.