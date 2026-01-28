За низької схожості насіння не завжди варто одразу його утилізувати

Успішні сходи є ключовою умовою отримання високого врожаю як у приватному господарстві, так і в промисловому агровиробництві. Від якості насіння залежить рівномірність сходів, густота посівів і загальна продуктивність культур. Саме тому перевірка схожості насіння перед посівом вважається обов’язковим етапом підготовки. Як це правильно зробити, пише «Агрофірма П’ятихатська».

Сертифіковане насіння зазвичай має схожість у межах 80–95%, однак власний або сумнівний посадковий матеріал потребує обов’язкової перевірки. Проведення тесту займає від 5 до 10 днів, проте дозволяє уникнути серйозних ризиків у майбутньому.

Доступні методи перевірки схожості насіння

Для попередньої оцінки якості посадкового матеріалу можна застосовувати кілька простих і ефективних способів, які використовуються як у побутових умовах, так і як базовий принцип лабораторного аналізу.

Спосіб №1: Вологий папір.

Цей метод підходить для більшості культур і дозволяє швидко оцінити відсоток схожості. Насіння викладають на зволожений папір або марлю, накривають ще одним вологим шаром і поміщають у тепле місце з температурою +20…+25 °C. Через 3–7 днів підраховують кількість пророслих зерен. Показник понад 65% вважається добрим, 50–70% – допустимим за умови збільшення норми висіву, менше 40% – непридатним для використання.

Спосіб №2: Солоний розчин.

Експрес-метод, який застосовується для великого насіння, зокрема кукурудзи, соняшнику, гарбузових і бобових культур. Насіння занурюють у солоний розчин на 10–15 хвилин. Життєздатні зерна опускаються на дно, порожні або пошкоджені – спливають. Метод дозволяє швидко відбракувати неякісний матеріал, але не дає повної картини схожості. Після перевірки насіння необхідно промити чистою водою.

Спосіб №3: У піску або ґрунті.

Найточніший метод, максимально наближений до реальних умов вирощування. Насіння висівають у зволожений субстрат на стандартну глибину та створюють парниковий ефект. Через 7–14 днів оцінюють не лише кількість сходів, а й їхню силу та рівномірність. Такий підхід дає найповніше уявлення про якість посадкового матеріалу.

Як інтерпретувати результати тестів і що робити потім

Схожість понад 70% вважається високою і дозволяє проводити посів за стандартними нормами. Показник у межах 55–70% свідчить про задовільну якість, але потребує збільшення густоти посіву. Якщо схожість нижча за 60%, використання такого насіння є ризикованим, особливо у промисловому масштабі, де доцільніше замінити матеріал на сертифікований.

За низької схожості насіння не завжди варто одразу його утилізувати. У деяких випадках допомагають методи стимуляції. Стратифікація передбачає витримування насіння у вологому середовищі при низьких температурах, що активізує біологічні процеси. Замочування у стимуляторах росту, таких як «Епін» або «Циркон», може підвищити енергію проростання. Також застосовується короткочасне прогрівання насіння у теплому місці.