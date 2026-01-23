Щоб убезпечити майбутні посадки, городники проводять дезінфекцію насіння ще до висадки

Перед посівом насіння багато городників радять замочувати його в розчині перекису водню, оскільки цей простий спосіб може надати розсаді важливу перевагу вже на старті росту. «Добрі новини» розповідають, навіщо ж використовувати перекис водню.

Коли розсада росте слабкою або починає гинути від грибкових інфекцій, то більшість городників звинувачують поганий ґрунт. Проте часто проблема криється в самому насінні, адже на його поверхні можуть «спати» спори грибків та бактерії, які тільки й чекають, щоб почати розвиватися в ґрунті.

Щоб убезпечити майбутні посадки, городники проводять дезінфекцію насіння ще до висадки, і найкраще для цього підходить звичайний перекис водню. Він не тільки вбиває шкідливі мікроорганізми, а й розм’якшує тверду оболонку насінини, і завдяки цьому воно потім прокльовується набагато швидше.

Для звичайної профілактики візьміть 1 столову ложку перекису на 150 мілілітрів води та замочуйте насіння в такому розчині на 15-20 хвилин. А для старого чи сумнівного насіння, в якому ви не впевнені, краще використати чистий 3% перекис водню. У ньому насіння має бути рівно 10 хвилин, а краще десь 8-9 хвилин.

Після будь-якого замочування насіння потрібно промити чистою холодною водою та не висушуючи висаджувати у ґрунт.