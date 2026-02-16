Огірки належать до культур, насіння яких зберігає схожість кілька років

У багатьох городників роками зберігаються пакетики з насінням огірків, які шкода викинути. Проте з кожним сезоном виникає сумнів: чи зійде воно після тривалого зберігання. Щоб не витрачати час на марний посів і не залишитися без розсади, варто заздалегідь перевірити якість насіння. Зробити це можна швидко й без спеціального обладнання – достатньо склянки води та солі, пише ProstoWay.

Експрес-тест у солоній воді

Налийте у склянку звичайну воду кімнатної температури. Додайте одну чайну ложку солі та добре перемішайте до повного розчинення.

Висипте насіння у розчин і залиште на 5–10 хвилин. Після цього уважно огляньте результат. Насінини, що спливли на поверхню, зазвичай порожні або слабкі, вони не мають достатнього запасу поживних речовин для проростання. Їх можна відбракувати.

Ті, що опустилися на дно, вважаються повноцінними та придатними до посіву. Вийміть їх, ретельно промийте чистою водою, щоб змити сіль, і просушіть на паперовому рушнику.

Чому старе насіння огірків може бути кращим

Огірки належать до культур, насіння яких зберігає схожість кілька років. Більше того, матеріал віком 2–4 роки часто дає більше жіночих квіток, а отже – формує рясніший урожай.

Водночас надто старе насіння може втрачати енергію проростання, тому перевірка перед посівом є обов’язковою.

Температурний метод для стимуляції

Якщо насіння рідкісного або улюбленого сорту показало слабкий результат, можна спробувати температурну стимуляцію. Занурте його на 2 хвилини у дуже холодну воду, а потім одразу на 2 хвилини у гарячу воду температурою приблизно 50 °C.

Такий контраст активізує внутрішні процеси й іноді допомагає «розбудити» навіть ослаблені насінини.