Незабаром розпочнеться сезон висадки розсади, тому дачники та городники активно готуються до роботи. Є одна поширена помилка, яка часто призводить до того, що рослини не приживаються після посадки. Про це пише Telegraf.

Як показує досвід, розсада може погано рости або загинути, якщо її садять у ґрунт, на якому вже росли попередні культури минулого сезону. Старий ґрунт може містити личинки шкідників, спори грибків або залишки хвороботворних мікроорганізмів.

Досвідчені городники радять завжди або оновлювати ґрунт під розсаду, або обробляти старий перед посадкою. Це дозволяє знизити ризик загибелі рослин і забезпечує здоровий старт для молодих паростків.

Як підготувати ґрунт перед висадкою розсади

Заміна ґрунту – найнадійніший спосіб; використовуйте свіжий, живильний субстрат для кожної культури.

Обробка старого ґрунту – якщо немає можливості замінити землю, її можна продезінфікувати:

спеціальними покупними засобами для ґрунту;

прогріванням або пропарюванням;

проколюванням і провітрюванням.

Правильна підготовка ґрунту – ключ до того, щоб розсада швидко розвивалася, мала міцні корені і давала хороший врожай.