Весняна обробка яблуні визначає, наскільки здоровим буде дерево протягом сезону. Саме на початку вегетації закладається основа майбутнього врожаю. Якщо пропустити потрібний момент або застосувати невідповідний засіб, можна зіткнутися з хворобами та шкідниками вже на старті росту. Коли і чим обприскати дерева, пише VSN.

Перша обробка по сплячих бруньках

Дочекайтеся повного танення снігу та встановлення температури не нижче +5 °С. Переконайтеся, що бруньки ще не рушили в ріст. Обприскайте дерева по голих гілках 3% розчином бордоської рідини.

Замініть препарат на 3% розчин залізного купоросу, якщо восени вже застосовували бордоську рідину. Чергуйте ці засоби щороку для підтримання здоров’я дерев.

Друга обробка у фазі рожевого конуса

Огляньте дерева, коли бруньки почнуть набувати рожевого відтінку, але ще не розкриються. Обприскайте яблуні 1% розчином мідного купоросу. Запобігайте розвитку грибкових захворювань на ранньому етапі.

Третя обробка перед цвітінням

Проведіть захисні заходи, коли сформується бутон, але пелюстки ще не розкриються. Застосуйте інсектициди та фунгіциди відповідно до інструкції. Захистіть дерева від шкідників і можливих інфекцій до початку цвітіння.