Наприкінці зими смородина поступово виходить зі стану спокою й готується до нового вегетаційного періоду. У цей момент рослина особливо потребує поживних речовин, адже починається активізація кореневої системи та закладаються майбутні плодові бруньки. Вчасне підживлення допомагає кущам швидше рушити в ріст і сформувати більше зав’язі. Саме тому рання підтримка напряму впливає на кількість і розмір ягід улітку. Коли і чим підживити смородину, пише ТСН.

Навіщо підживлювати смородину в цей період

Після зими ґрунт поступово прогрівається, і корені починають активно працювати. Якщо в цей час забезпечити рослину калієм, фосфором і азотом, це стимулює розвиток пагонів і зміцнення коренів. Натуральні добрива діють м’яко, але ефективно, допомагаючи рослині швидко адаптуватися до весняних змін.

Простий рецепт натурального підживлення

Для приготування поживного розчину використовують деревну золу та перепрілий гній у рівних частинах. Зазвичай беруть по одному літру кожного компонента, змішують і заливають невеликою кількістю води. Після цього суміш розводять у 10 літрах теплої води та залишають настоюватися на 2–3 години.

Готовий розчин виливають під кущ у кількості 2–3 літри, рівномірно розподіляючи його по колу навколо кореневої системи.

Який результат можна очікувати

Таке підживлення допомагає смородині швидше сформувати сильні пагони та рясну зав’язь. Поживні речовини засвоюються в період активізації росту, що позитивно позначається на розмірі й соковитості ягід. За сприятливих умов улітку кущі віддячують стабільним і щедрим урожаєм.