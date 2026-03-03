Перед пранням з кросівок потрібно прибрати пісок, камінці та інший бруд

Прання кросівок у пральній машині – зручний спосіб освіжити улюблене взуття, але без правильного підходу можна значно зіпсувати матеріали, форму та підошву. Pixel Inform розповідає, як випрати кросівки так, щоб вони не зіпсувались.

Як правильно прати кросівки?

Перед пранням з кросівок потрібно прибрати пісок, камінці та інший бруд. Уважно огляньте взуття, щоб усе було добре прошито та склеєно. Устілки слід вийняти, щоб процес прання був якіснішим.

Потім кросівки слід покласти у спеціальний мішок для прання. Завдяки цьому взуття менше деформуватиметься та зовнішній вигляд не зіпсується. Далі важливо правильно виставити режим прання, і найкраще обрати саме делікатний. А температура води при цьому не повинна бути вищою за 40°C. Щодо режиму віджиму, то не можна ставити понад 600 обертів.

Віджимання на великих обертах та сушіння може швидше призвести до деформації взуття та втрати форми.