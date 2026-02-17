Якщо пральна машина починає сильно стрибати або вібрувати під час віджиму, причиною цього може бути дисбаланс завантаження через одяг, який збився в грудку

Якщо під час прання пральна машина раптово починає сильно гудіти, вібрувати або навіть «стрибати», це може свідчити про деякі серйозні несправності. ТСН розповідає про найпоширеніші причини такої агресивної роботи.

Чому пральна машина шумить та вібрує?

Неправильне розташування.

Якщо техніка стоїть на нерівній або нестійкій підлозі, вона не може гасити коливання та вібрації. Краще використовувати будівельний рівень, щоб перевірити горизонтальність корпусу. Ніжки машинки можна відрегулювати, щоб рівно та надійно їх зафіксувати. Для додаткового зменшення шуму треба використовувати антивібраційні підставки або гумовий килимок.

Забули зняти транспортувальні болти.

Це одна з найпоширеніших помилок під час встановлення нової пральної машини. На заводі виробник фіксує барабан за допомогою спеціальних болтів, які захищають внутрішні механізми від пошкоджень під час перевезення.

Якщо ці болти не викрутити перед першим запуском, барабан битиметься об корпус, створюючи надзвичайно сильний шум та вібрацію. Тому болти слід видалити, а отвори закрити пластмасовими заглушками, які йдуть у комплекті.

Одяг збився у грудку.

Якщо пральна машина починає сильно стрибати або вібрувати під час віджиму, причиною цього може бути дисбаланс завантаження через одяг, який збився в грудку. Великі предмети можуть увібрати багато води та збитися у важку та щільну грудку, обгорнувши в себе менші речі. І ця велика маса зазвичай розташовується в одній частині барабана, що призводить до нерівномірного розподілу ваги. Через це барабан обертається нерівномірно, тому починає стукати та битися об внутрішні стінки. Щоб усунути дисбаланс, варто зупинити цикл прання та розправити білизну руками.

Ослаблення кріплення противаги.

Всередині пральної машини встановлений блок, відомий як противага. І його основна функція – врівноважувати барабан, коли він обертається з великою швидкістю. І якщо болти, які утримують цей блок, з часом ослабли, техніка почне сильно вібрувати та стукати.

Зношення амортизаторів.

Однією з частих причин сильної вібрації та стукоту є зношування амортизаторів. Ці деталі гасять коливання бака та барабана, не дають їм розгойдуватися під час віджиму. Коли амортизатори виходять з ладу, бак втрачає стійкість та починає бити по внутрішніх стінках корпусу.

Несправність хрестовини або підшипників.

Це одні з найсерйозніших причин гучного шуму та гуркоту, які повинен виправити майстер. Якщо в пральній машині пошкоджена герметичність сальника, вода потрапляє на підшипники, через що вони руйнуються. Через це з’являється сильний гул або гуркіт, що посилюється під час віджиму.

Хрестовина ж відповідає за рівномірне обертання барабана. У разі її пошкодження пральна машина можу видавати гучний металевий скрегіт або удари, які вказують на те, що барабан стикається з іншими деталями машини.