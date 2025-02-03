Щоб пральна машина працювала довго і без поломок, фахівці рекомендують очищати її хоча б раз на місяць

Пральна машина – незамінний побутовий прилад, який допомагає підтримувати речі чистими і доглянутими. Однак, як і будь-який інший технічний засіб, вона потребує регулярного догляду та очищення для тривалої та безперебійної роботи. Невиконання цих простих процедур може призвести до накопичення бруду, накипу та неприємних запахів, що значно знижує ефективність прання. U-News пишуть, як правильно чистити пральну машину, використовуючи доступні та ефективні засоби.

Щоб пральна машина працювала довго і без поломок, фахівці рекомендують очищати її хоча б раз на місяць. Це допоможе уникнути неприємних наслідків і зберегти її у належному стані. Одним із найпоширеніших способів чищення є використання відбілювача. Для цього просто налийте пів літра відбілювача у відсік для мийних засобів і запустіть прання без білизни на температурі 60°C. Цей метод ефективно бореться з бактеріями та накипом, що утворюються всередині машини.

Як альтернатива, можна використовувати оцет, який має відмінні властивості очищення і дезінфекції. Він нейтралізує неприємні запахи та запобігає накопиченню бруду. Для очищення просто налийте оцет у барабан машини і виберіть найвищу температуру прання. Ще одним ефективним засобом є лимонна кислота, яку можна використовувати раз на кілька місяців. Насипте 25-30 грамів кислоти в відсік для порошку та запустіть прання на високій температурі для видалення накипу. Ці прості, але ефективні методи допоможуть підтримувати вашу пральну машину в ідеальному стані та забезпечать бездоганне прання.