Часто барабан стукає, коли до нього потрапляють сторонні предмети

Чому не закачується/викачується чи не гріється вода в пральній машині, протікає техніка чи надто гуде під час роботи? Причини поломок техніки бувають різні, проте частину з них під силу самостійно виправити. Moyo розповідає, як це зробити.

Пральна машина не набирає воду в барабан

Якщо пральна машина не качає воду, не обов’язково відразу викликати майстра: можна провести огляд пристрою самостійно і зекономити щонайменше на діагностиці.

Природні причини

Відсутність води у водопроводі. Буває, що господар запрограмував прання таймером, але воду відключили. Перевірити це легко – достатньо відкрити кран у ванній або кухні. Якщо в ньому немає води, це означає, що поряд ведуться ремонтні роботи і потрібно просто почекати до закінчення. Потрібно зупинити програму та відключити пристрій доти, доки не піде вода. Якщо при цьому речі в машинці трохи вологі, їх потрібно дістати, щоб не з'явився неприємний запах. Залишилося трохи води у барабані чи баку – режим зливу допоможе.

Слабкий напір – через це пральна машинка закачує воду дуже повільно, тому створюється відчуття, що не набирає в резервуар зовсім. Зрозуміти, чи в цьому причина, можна так само, як і в першому варіанті, – відкрити кран. Якщо вода тече слабо, значить проблема з напором і доведеться почекати.

Не повністю відкритий кран подачі – його необхідно повернути у максимально «відкрите» положення.

Передавлено шланг подачі води. Особливо це актуально, якщо машинка вбудована в тумбу чи стелаж. Якщо з напором та краном повний порядок, варто шукати причину у самій техніці.

Машинка не набирає воду через поломку

Дверцята закриті нещільно. Якщо люк агрегату не закривається як слід – справа в замку. Щоб дістати речі, варто розблокувати замок через кришку або за допомогою мотузки. Далі – справа майстра. Як перевірити, чи все гаразд із замком? При закритті кришки він повинен видати характерне клацання. На екрані смарт-машин висвітлюється сповіщення, що двері заблоковані.

Засмітився фільтр. Для усунення несправності необхідно перекрити подачу води в пральну машину, від'єднати шланг і перевірити сітку клапана для заливання. Перед від'єднанням під шланг варто підставити миску чи відро, щоб не затопити сусідів. Бруд та іржа з фільтра вичищається неважко. Головна зброя – гарний напір проточної води та голка для важкодоступних місць. Сіточку для ретельного очищення потрібно витягнути плоскогубцями та промити під краном.

Перегрілася обмотка, якою оснащений клапан. В такому разі потрібно її поміняти.

Зламався датчик води. Датчик спрацьовує під тиском повітря, яке проходить крізь трубку. Інформація про налаштування сили тиску вказана на корпусі техніки або документації. Щоб перевірити роботу деталі, необхідно під'єднати замість шланга таку ж по довжині та діаметру трубку з гуми або силікону. Потім – подути в неї: якщо чути клацання, значить, контактні пружини працюють. Пам'ятайте: перед перевіркою пральна машина повинна бути відключена, інакше перегріється ТЕН.

Зламаний програматор – «серце» машинки. Це вирішується у майстерні.

Пральна машина не віджимає білизну після прання

Якщо вибрано неправильний режим, пральна машина не буде віджимати речі. Потрібно лише запустити додатковий віджим після циклу. Або зупинити програму і вибрати ту, яка передбачає наступний віджим білизни.

Друга природна причина – надто низькі оберти. Якщо користувач запрограмував техніку на мінімум, білизна залишиться вологою, і здаватиметься, що пральна машина її не віджимала.

Проте більшість причин, через яких у пральної техніки не спрацьовує віджимання, викликані несправностями пристрою.

Перевантаження та відсутність балансу

Проблема виникає, якщо техніка не має датчика для визначення дисбалансу. Коли в барабані занадто багато вмісту або річ важка (рекомендована вага завантаження перевищується), він просто не може розкрутитися. Вирішення цієї проблеми просте – дістати половину білизни, більш рівномірно розподілити решту по барабану і спробувати ще раз.

Нерівномірний розподіл білизни

Ця причина схожа на першу, але виникає, коли користувач завантажує занадто багато одягу з довгими штанинами/рукавами. Під час прання вона збирається в одну велику грудку, яку неможливо нормально віджати. Потрібно злити воду, а потім розкласти вміст барабана рівномірним чином і знову запустити віджимання.

Не працює фільтр чи клапан для зливу

Вода не йде з бака в потрібний момент, що блокує віджимання. Причина у забитому фільтрі для зливу. Він розміщується в нижній частині пральної машинки за знімною панеллю або кришкою. Точне розташування комплектуючої вказано в інструкції конкретної моделі.

Фільтр необхідно перевірити на наявність сторонніх предметів та почистити. Для цього пральну машинку відключають від мережі, під фільтр підставляють миску для збирання води та акуратно його витягають. Якщо ж забруднився клапан – потрібно очистити трубку та/або патрубок.

Пошкодження таходатчика

Цей пристрій відповідає за контроль кількості обертів залежно від вибраної програми та ваги завантаженої білизни. Таходатчик виходить з ладу через часті перевантаження, ослаблення кріплення, несправність контактів і проводку. Ослаблене кріплення можна «підтягнути», вирішення проблеми з проводкою краще довірити фахівцеві, але якщо проблема безпосередньо в таходатчику, то його доведеться поміняти.

Несправність модуля керування

Контрольна панель, яка запрограмована на виконання функцій, що мають окремі налаштування для певного режиму роботи, перестає посилати команди барабану. Це не той випадок, коли варто намагатися реанімувати техніку самостійно.

Несправність двигуна

Часта проблема при тривалій експлуатації. Несправність виникає як в апаратній частині двигуна, так і в щітках, які з часом зношуються. Щітки підлягають заміні, але для цього доведеться розібрати корпус пральної машинки . Якщо хочеться перестрахуватись, варто довірити справу ремонтникові.

Пральна машина не гріє воду

Якщо в пральній техніці не гріється вода – проблема ховається в зламаному елементі нагрівання або порушенні проводки. Так, дроти у більшості машин розташовані поблизу корпусу: проводка перетирається з часом від вібрацій, які створюються технікою. Потрібно запаяти пошкоджені ділянки дроту, але краще замінити новими.

Якщо ТЕН не гріє воду – його необхідно змінити. Це неважко зробити самостійно. Потрібно зняти задню стінку машини, після – послабити кріплення встановленої деталі, демонтувати її та встановити нову. При заміні потрібно бути акуратним, щоб не пошкодити корпус машинки.

Іноді ТЕН починає працювати слабше через накип, що утворився. Достатньо дістати деталь та вичистити її. Щоб уникнути цього у майбутньому, рекомендується використовувати спеціальні пом'якшувальні засоби або встановити додатковий фільтр для води.

Несправність реле чи програматора. Ремонт та заміну цих комплектуючих краще доручити майстру.

Зламаний датчик нагрівання. Цей елемент повідомляє керуючому модулю, коли треба запустити ТЕН. Якщо датчик зламався – його доведеться міняти.

Зламався датчик, що визначає рівень води. До поломки веде засмічення в трубці (її неважко почистити) або справа у зношуванні – тоді потрібно зробити заміну.

Пральна машина не зливає воду після прання

Збій програми – часто відбувається через відключення електроенергії – вирішується перезапуском. Спочатку програма скасовується екстрено: прилад відключається від розетки і знову вмикається через п'ять хвилин. Ще один спосіб – змінити програму на короткочасну. Наприклад, активувати режим «полоскання + віджимання» або швидке прання. Якщо не допомогло – потрібно викликати майстра.

Зносився фільтр. Для перевірки стану фільтра необхідно спочатку злити воду, скориставшись дверцятами, які розташовані в нижньому куті агрегату. Виконувати цю процедуру слід обережно, попередньо підготувавши ємність для зливу води, щоб не затопити приміщення. Якщо фільтр засмітився, його слід прочистити або змінити.

Зносився шланг – доведеться замінити деталь. Якщо він виглядає цілим, варто перевірити, чи не забилася каналізаційна труба або сифон. Для цього шланг від'єднують, звішують у раковину і вмикають режим зливу води. Якщо вона витікає нормально, значить проблема в самій каналізації.

Порушено роботу помпи. Якщо не чути, як вона працює або – навпаки – функціонує надто голосно, значить, вона зламалася. Можливо – засмічена. Для визначення точної причини необхідно дістати помпу і подивитися, чи не намоталося на вал волосся та нитки. Якщо так – прибрати їх та поставити помпу знову. Якщо деталь чиста, але тестер показує, що на неї не надходить напруга – елемент доведеться замінити.

Протікає пральна машина

Якщо пральний пристрій протік, спочатку необхідно з'ясувати, звідки тече рідина. Вона може текти знизу, а може виливатися з люка. Зазвичай це викликано пошкодженнями деталей машинки.

Проблема зі шлангом – найчастіша причина, через яку підтікає пристрій. При порушенні у місці стикування проблема вирішується заміною прокладки. Якщо причина – пошкодження шланга, його слід замінити.

Пошкоджено бак – у цьому випадку без заміни комплектуючих не обійтись. Для визначення неполадок у баку слід оглянути дно приладу. Знадобиться кишеньковий ліхтарик. Знайти, де протікає машинка, можна за слідами води. Якщо у пральному агрегаті вертикальне завантаження, то потрібно зняти частину корпусу, розташовану збоку.

Сальник вийшов з ладу – у цьому випадку варто поглянути на бак і місце, де розташовані підшипники. Якщо вони зношені – їх, як і сальник, потрібно замінити.

Пошкоджено патрубок для заливання в бак – ослаблення фіксації в місці, де деталі з'єднуються. Щоб відновити кріплення, необхідна епоксидна смола. Для цього потрібно демонтувати патрубок, висушити його, прибрати клейові залишки, після чого нанести епоксидну смолу або вологостійкий клей для фіксації деталі під час встановлення на попередньому місці.

Проблема в патрубку для зливу – рекомендується замінити елемент, попередньо знявши верхню кришку корпусу пральної машини.

Зносився зливальний насос – також вирішується заміною.

Герметичність люка порушилася – «постаріла» манжета. Поломка усувається латкою з гуми, що приклеюється водостійким клеєм. Для міцності рекомендується зняти фіксувальні хомути та змінити положення відремонтованої частини так, щоб латка виявилася зверху.

Несправний дозатор: заглиблення для наповнення пральним порошком засмітилося або збільшилася потужність подачі води, зламався клапан, що впускає воду. Якщо проблема в заглибленні або відсіку-дозаторі – варто прочистити запчастини, якщо в клапані – його доведеться змінити.

Пральна машинка видає сторонні звуки: гримить, гуде, скрипить, свистить

Нема балансу. Нерівномірний розподіл білизни у процесі прання викликає гучну роботу. Проблема найчастіше виникає у старих моделей техніки, у яких відсутня функція контролю балансу. Заплутаний обертанням барабана одяг дає навантаження на певну його частину, викликаючи утруднення руху, через що з'являється характерний стукіт. Рішення – розкладати речі у барабані рівномірно.

Помилки при встановленні пральної машини – неправильно встановлена техніка видає стукіт і підстрибує на високих обертах при вібрації: особливо сильний шум – під час зливу води або віджиму. Виправить положення силіконова підставка або спеціальний килимок, що створює антивібраційний бар'єр.

Амортизатор чи пружина зносилися. Такі деталі, як барабан і бак у пральних машинках, висять на пружинах з амортизаторами. Вони контролюють дисбаланс та силу вібрації. Навантаження на деталі підтримувача механізму при експлуатації техніки досить сильна, тому ці запчастини з часом стають непридатними і вимагають заміни.

Пошкоджена противага або кріплення – вантаж, встановлений зверху і знизу бака, для обмеження його розгойдування в процесі прання, з часом розбивається, і тоді його необхідно замінити. Простіше – якщо ослабло кріплення. У цьому випадку необхідно підтягнути болти.

Часто барабан стукає, коли до нього потрапляють сторонні предмети, що залишились у кишенях одягу. Одяг з великими гудзиками краще прати заздалегідь вивернувши навиворіт, оскільки аксесуари великого розміру теж можуть стукати по барабану. Одяг із блискавкою рекомендується завантажувати у пральну машину виключно у застебнутому вигляді, щоб «собачка» не відірвалася.