Грудень більше не завжди асоціюється зі снігом і морозами. Тепла погода дає можливість садівникам виконати роботи, які зазвичай відкладають до весни. Що можна ще зробити, пише ProstoWay.

Підготовка старих пнів

Якщо ґрунт у саду не промерз і немає снігу, можна звернути увагу на старі пні. У пеньку просвердлюють кілька глибоких отворів, засипають аміачну селітру, добре проливають водою і накривають плівкою, щоб добрива не вимивалося дощами. За кілька місяців деревина розм’якшиться, і навесні пень буде легше видалити.

Роботи з хворими та засохлими деревами

Тепла зима дозволяє працювати з хворими та засохлими деревами. Якщо ґрунт не замерз, можна видаляти аварійні стовбури та виконувати санітарну обрізку пошкоджених або уражених гілок.

Побілка дерев

Не варто забувати про побілку дерев. Вона захищає кору від різких перепадів температур і запобігає морозобійним тріщинам. Якщо восени побілку не встигли зробити, грудень — останній шанс підготувати дерева до холодів.

Догляд за пошкодженою корою

Пошкоджені ділянки кори краще просто накрити матеріалом, що пропускає повітря. Повноцінне лікування краще відкласти до весни, адже за холодної погоди загоєння практично не відбувається.