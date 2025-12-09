Перед різким похолоданням можна підсипати додатковий шар мульчі

Короткочасне потепління взимку може спровокувати передчасне пробудження бруньок ягідних кущів. Після цього різкі морози здатні їх пошкодити. Основне завдання садівника – підтримати рослини у стані природного спокою та уникати стимуляції росту під час відлиги. Як це зробити, пишуть Новини.Live.

Що не можна робити під час відлиги:

Не знімайте мульчу, щоб ґрунт залишався стабільно теплим. Не поливайте кущі, щоб уникнути випрівання коренів. Не знімайте укриття, адже морози можуть повернутися несподівано. Не підживлюйте рослини, щоб не провокувати передчасний ріст пагонів.

Що можна зробити:

Перевірте, чи не скупчилася вода біля кущів. Організуйте легкий водовідвід, якщо утворилася калюжа. Огляньте рослини на предмет пошкоджень, але не обрізайте їх зараз.

Як захистити кущі перед поверненням морозів

Слідкуйте за прогнозом погоди. Перед різким похолоданням можна підсипати додатковий шар мульчі: хвойну підстилку, торф або сухе листя. Це допомагає зберегти стабільну температуру ґрунту, захистити корені та забезпечити спокій рослин до весни.