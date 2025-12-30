Збережемо хюґе-настрій: як прибрати з килима пролитий віск
Свічки часто використовують для свят та створення приємної атмосфери, проте ніхто не любить мати справу з залишками воску на килимі. Але віск можна легко видалити, якщо знати як правильно діяти. The Spruce розповідає, як прибрати віск з килима.
Що вам знадобиться:
- Герметичний пластиковий пакет.
- Тупий кухонний ніж.
- Пилосос.
- Праска.
- Кубики льоду.
- Спирт.
- Перекис водню.
- Кисневий порошок.
- Паперові рушники.
Як видалити віск з килима?
Затвердіть віск. Покладіть на пляму поліетиленовий пакет, наповнений кубиками льоду, щоб віск повністю затвердів. Якщо у вас немає льоду, використовуйте пакет із замороженими овочами. Не намагайтеся потерти або витерти гарячий віск, оскільки ви втиснете його глибше у волокна.
Видаліть видимі сліди воску. За допомогою тупого ножа або краю старої кредитної картки зішкребіть затверділий віск. Зішкребіть віск за допомогою ручного пилососа або насадки для пилососа. Продовжуйте обережно зішкрібати і пилососити, поки не залишиться воску.
Видаліть залишки воску. Покладіть 3-4 шари паперових рушників або старих білих бавовняних рушників на пляму. За допомогою теплої праски притисніть рушники. Переконайтеся, що функція пароутворення вимкнена і що ви не використовуєте праску в гарячому режимі, оскільки це може пошкодити волокна килима. Тепло розм'якшить віск у волокнах килима, завдяки чому маслянисті, воскові залишки вберуться в рушники. Продовжуйте переміщати чисту частину паперових рушників по плямі або замінюйте їх, поки весь віск не буде видалений.
Приберіть будь-які залишки плям. Якщо віск був від кольорової свічки, у волокнах килима можуть залишитися залишки барвника. Ви можете використати ізопропіловий спирт: змочіть нам забруднену ділянку і використовуйте паперові рушники, щоб промокнути пляму та ввібрати барвник. Продовжуйте це робити поки барвник не зникне. Також ви можете взяти перекис водню – цей засіб слід використовувати тільки на білому килимі, оскільки він може знебарвити темні килими. Так само просочіть пляму та промокніть паперовими рушниками, щоб видалити барвник. Кисневий порошок теж підійде для цієї справи – просто змішайте дві столові ложки порошку з достатньою кількістю води, щоб утворилась паста. І нанесіть цю суміш на забруднену ділянку та залиште її принаймні на 4 години або до повного висихання килима. Залишки від порошку можна прибрати пилососом.