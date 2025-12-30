Свічки часто використовують для свят та створення приємної атмосфери, проте ніхто не любить мати справу з залишками воску на килимі. Але віск можна легко видалити, якщо знати як правильно діяти. The Spruce розповідає, як прибрати віск з килима.

Затвердіть віск. Покладіть на пляму поліетиленовий пакет, наповнений кубиками льоду, щоб віск повністю затвердів. Якщо у вас немає льоду, використовуйте пакет із замороженими овочами. Не намагайтеся потерти або витерти гарячий віск, оскільки ви втиснете його глибше у волокна.

Видаліть видимі сліди воску. За допомогою тупого ножа або краю старої кредитної картки зішкребіть затверділий віск. Зішкребіть віск за допомогою ручного пилососа або насадки для пилососа. Продовжуйте обережно зішкрібати і пилососити, поки не залишиться воску.

Видаліть залишки воску. Покладіть 3-4 шари паперових рушників або старих білих бавовняних рушників на пляму. За допомогою теплої праски притисніть рушники. Переконайтеся, що функція пароутворення вимкнена і що ви не використовуєте праску в гарячому режимі, оскільки це може пошкодити волокна килима. Тепло розм'якшить віск у волокнах килима, завдяки чому маслянисті, воскові залишки вберуться в рушники. Продовжуйте переміщати чисту частину паперових рушників по плямі або замінюйте їх, поки весь віск не буде видалений.