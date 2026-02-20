Цей спосіб може здатися занадто легким, але він справді працює

Пластикові контейнери для їжі часто покриваються жирними плямами та липким нальотом, який важко вдімити звичайною губкою з мийним засобом. Однак є простий і дієвий спосіб, який допоможе впоратися з жировими залишками без зайвих зусиль. «Добрі новини» розповідають, як можна очистити контейнер за допомогою серветок.

Як швидко очистити пластиковий контейнер?

Цей спосіб може здатися занадто легким, але він справді працює. Весь секрет у тому, щоб змусити жир «переміститись» з пластику на іншу поверхню.

Спочатку налийте в брудний контейнер трохи теплої води. Туди додайте одну невелику краплю мийного засобу. Візьміть звичайний паперовий рушник або серветку, розірвіть на кілька частин та покладіть всередину контейнера. Щільно закрийте кришку та протягом 30-60 секунд інтенсивно трясіть контейнер.

Коли ви відкриєте кришку і витягнете папір, ви помітите, що він увібрав у себе весь жир. Після цього вам потрібно просто сполоснути пластик чистою водою.