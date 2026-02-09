Один із найпоширеніших способів – використати дві миски або відра

Під час тривалих відключень світла чи водопостачення навіть базові кухонні справи, такі як миття посуду, можуть стати викликом. Проте є практичні способи очистити посуд, витрачаючи мінімум води. ТСН розповідає, як можна помити посуд під час перебоїв із централізованим водопостачанням.

Як можна помити посуд з мінімальною кількістю води?

Перед миттям слід подбати про те, щоб видалити залишки їжі одразу після використання, поки вони ще не встигли засохнути. Це значно скорочує потребу у воді та позбавляє необхідності довго замочувати посуд.

Один із найпоширеніших способів – використати дві миски або відра. У першій готують мильний розчин: у кілька літрів теплої води слід додати мінімальну кількість засобу для миття посуду. У цій воді тарілки та чашки потрібно мити губкою, після чого відкласти окремо. Друга місткість призначена для ополіскування чистою водою. Якщо її небагато, краще почати зі склянок або виделок чи ложок, а вже потім переходити до більш жирного посуду.

Каструлі й сковорідки потребують окремого підходу. Спочатку з них краще зняти залишки їжі серветками, після чого додати трохи гарячої води з мийним засобом та залишити на кілька хвилин, щоб розм’якшити нагар. Цю воду потім краще злити. Далі посуд слід домити у загальному мильному розчині та чистій воді.