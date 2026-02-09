Півонії часто плутають із трояндами через їхні великі бутони та численні пелюстки

У природі існує чимало рослин, які зовні нагадують троянди, але мають власний характер, інші вимоги до догляду та часто кращу витривалість. Такі квіти стають чудовою альтернативою для саду, клумби або флористичних композицій. Які квіти посадити замість троянд, пише Every day.

Півонії

Півонії часто плутають із трояндами через їхні великі бутони та численні пелюстки. Квітки півоній можуть досягати значних розмірів і вражають різноманіттям відтінків – від молочно-білих до насичено-червоних. Вони мають м’який аромат і виглядають особливо ефектно в саду та зрізі. Півонії менш вибагливі, добре ростуть на сонячних ділянках і здатні цвісти десятиліттями без пересадки.

Ранункулюси

Ранункулюси мають щільні округлі квітки з великою кількістю тонких пелюсток. Саме через це їх часто порівнюють із мініатюрними трояндами. Вони вирізняються яскравими кольорами та добре підходять для букетів. Ранункулюси не мають шипів і чудово ростуть у контейнерах, що робить їх популярними для балконів і терас.

Камелії

Камелії приваблюють ідеальною формою квітки та гладкими, ніби восковими пелюстками. Вони нагадують троянди своєю симетрією й благородним виглядом. Камелії цвітуть у холодну пору року, коли більшість рослин перебуває у стані спокою. Найкраще почуваються в напівтіні та кислому ґрунті, а їх декоративне листя зберігає привабливість протягом усього року.

Еустоми

Еустоми мають ніжні квітки з плавними лініями та багатошаровими пелюстками. За формою вони дуже схожі на троянди, але виглядають легшими й повітрянішими. Ці квіти часто використовують у весільних букетах завдяки довгим стеблам і добрій стійкості у зрізі.

Бегонії

Деякі сорти бегоній формують квітки, що нагадують маленькі троянди. Вони ідеально підходять для вирощування в горщиках, добре почуваються в напівтіні та тішать тривалим цвітінням. Бегонії стануть гарним вибором для тих, хто шукає декоративні рослини без складного догляду.

Гортензії

Хоча окремі квітки гортензії відрізняються від троянд, її пишні суцвіття створюють подібний ефект розкоші. Вони чудово виглядають у садових композиціях і надають ділянці романтичного настрою. Колір суцвіть часто змінюється залежно від складу ґрунту, що додає рослині особливої привабливості.